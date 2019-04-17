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CRI Türk, ’En iyi tematik radyo’ seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 11:55 | Son Güncelleme

CRI Türk, İstanbul Üniversitesi 1453 Ödülleri’nde ‘En iyi tematik radyo’ dalında ödüle layık görüldü.İstanbul Üniversitesi (İÜ) Öğrenci Konseyi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Üniversitesi 1453 Ödülleri’ne layık görülen isimler belli oldu.

CRI Türk, ’En iyi tematik radyo’ seçildi

CRI Türk, İstanbul Üniversitesi 1453 Ödülleri’nde ‘En iyi tematik radyo’ dalında ödüle layık görüldü.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Öğrenci Konseyi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Üniversitesi 1453 Ödülleri’ne layık görülen isimler belli oldu. CRI Türk, “En iyi tematik radyo” dalında ödüle layık görüldü.

Katılım herkese açık bir şekilde internet ortamında sağlanırken, 28 farklı kategori üzerinden yapılan oylama sonucunda İÜ öğrencilerinin tercihleriyle yılın en başarılı isimleri belli oldu.

İstanbul Üniversitesi 1453 Ödüllerinin birincisinin gerçekleştirildiği 2017 yılında yılın yazarı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doç. Dr. İbrahim Kalın ve yılın bilim insanı ise 2015 Nobel Kimya ödülünün sahibi olan Prof. Dr. Aziz Sancar olmuştu.

Ürettiği özel tematik içerikleri ile Türkiye radyolarında önemli bir misyon edinen CRI Türk, 26 program ve tüm temalarda her gün güncellenen özel içeriği ile son yılların dikkat çeken medya kuruluşlarından biri oldu. CRI Türk, bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Üniversitesi 1453 Ödülleri’nde “En iyi tematik radyo” ödülünü aldı.

İÜ Öğrenci Konseyi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Üniversitesi 1453 Ödülleri, Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda yapılan törenle sahiplerine verildi. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Üniversitesi 1453 Ödülleri için 1453odulleri.istanbul.edu.tr sitesi üzerinden bu yıl rekor bir katılım gerçekleşerek 1 milyonun üzerinde oy kullanıldı.

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