CRISPR ile DNA yerine RNA düzenlenebilecek

Bilim adamları, gen düzenleme teknolojisi CRISPR ile Deoksiribo Nükleik Asit (DNA) yerine Ribo Nükleik Asidi (RNA) hedef alabilen bir enzimin moleküler yapısının haritasını çıkarmayı başardı.
Techcrunch'ın haberine göre, ABD'de Salk Enstitüsünde görevli uzmanlar, gen düzenleme teknolojisi CRISPR ile RNA'nın hedef alınabileceği Cas13d enziminin moleküler yapısını ayrıntılarıyla saptadı.
Çalışmanın, gen düzenleme teknolojisinde hücre içindeki fonksiyonların daha kusursuz yönlendirilmesine olanak sağlayacağına inanılıyor.
Araştırmanın ayrıntıları "Cell" dergisinde yayımlandı.
Münferit hücre içindeki kusurların ortadan kaldırılması için Cas9 enzimiyle DNA'nın hedef alındığı gen düzenleme teknolojisinin, sanılandan daha büyük genetik yıkıma neden olabileceğinden endişe ediliyor.
Bilim adamları, RNA'yı hedef alan CRISPR-Cas13d enzimiyle hücrelerin işlettiği mekanizmaların düzenlenebileceğini, genin üzerinde kalıcı ve potansiyel tehlike oluşturan değişiklikler yapılmayacağına işaret etti.
Araştırma ekibinden Hanna Gray Fellow, "DNA sabittir, sürekli değişen, DNA'dan kopyalanan RNA iletileridir. Doğrudan RNA'yı kontrol ederek bu iletileri düzenlemek, hücrenin kaderini etkilemek açısından önemli olası sonuçlar barındırıyor." ifadesini kullandı.
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