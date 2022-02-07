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Cristiano Ronaldo Instagram'ı salladı! 400 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi olmayı başardı, Lionel Messi'ye fark attı

07.02.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cristiano Ronaldo, Instagram'da 400 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi oldu. Manchester United'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo en yakın rakibi olan, PSG'nin yıldızı Lionel Messi'ye ise takipçi sayısı açısından büyük bir fark attı. İşte Cristiano Ronaldo'nun Instagram hesabı hakkındaki her şey...

Cristiano Ronaldo Instagram'ı salladı! 400 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi olmayı başardı, Lionel Messi'ye fark attı

Cristiano Ronaldo sadece ortaya koyduğu performasıyla değil, Instagram hesabıyla da sık sık gündeme geliyor. Manchester United'da forma giyen yıldız futbolcu, milyonlarca takipçisi bulunan Instagram'da hatrı sayılır bir kitleye hitap ediyor. Daha önce Instagram'ın kendi hesabından sonra en çok takip edilen Instagram hesabı olarak kayıtlara geçen Ronaldo'nun Instagram hesabı, şimdi bir ilke daha imza atmış görünüyor.

CRISTIANO RONALDO INSTAGRAM'DA BİR İLKE İMZA ATTI

Cristiano Ronaldo, takipçi sayısı 400 milyonu geçen ilk Instagram kullanıcısı oldu. Instagram'ın kendi hesabı ise 469 milyon takipçi ile yine Ronaldo'dan önde.

Cristiano Ronaldo

RONALDO MU MESSİ Mİ?

Çoğu zaman yapılan Ronaldo-Messi karşılaştırması ise bu kez her iki futbolcunun Instagram hesabı için yapıldı. Messi'nin Instagram hesabı halihazırda 306 milyon takipçiye sahip.

Instagram Messi

Bu durum, Ronaldo'nun Messi'ye Instagram'da 94 milyonluk bir fark atmış olduğunu gösterdi.

Instagram denildiğinde akla gelen bir başka isim olan Kylie Jenner ise 308 milyon Instagram kullanıcısı tarafından takip ediliyor.

Cristiano Ronaldo'nun Instagram'daki son gönderisinde 37. yaşını kutladığı görülüyor.

Bu paylaşımın ise 13 milyondan fazla beğeni aldığı dikkat çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Cristiano Ronaldo Lionel Messi Instagram
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