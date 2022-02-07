Cristiano Ronaldo Instagram'ı salladı! 400 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi olmayı başardı, Lionel Messi'ye fark attı

Cristiano Ronaldo sadece ortaya koyduğu performasıyla değil, Instagram hesabıyla da sık sık gündeme geliyor. Manchester United'da forma giyen yıldız futbolcu, milyonlarca takipçisi bulunan Instagram'da hatrı sayılır bir kitleye hitap ediyor. Daha önce Instagram'ın kendi hesabından sonra en çok takip edilen Instagram hesabı olarak kayıtlara geçen Ronaldo'nun Instagram hesabı, şimdi bir ilke daha imza atmış görünüyor.

CRISTIANO RONALDO INSTAGRAM'DA BİR İLKE İMZA ATTI

Cristiano Ronaldo, takipçi sayısı 400 milyonu geçen ilk Instagram kullanıcısı oldu. Instagram'ın kendi hesabı ise 469 milyon takipçi ile yine Ronaldo'dan önde.

RONALDO MU MESSİ Mİ?

Çoğu zaman yapılan Ronaldo-Messi karşılaştırması ise bu kez her iki futbolcunun Instagram hesabı için yapıldı. Messi'nin Instagram hesabı halihazırda 306 milyon takipçiye sahip.

Bu durum, Ronaldo'nun Messi'ye Instagram'da 94 milyonluk bir fark atmış olduğunu gösterdi.

Instagram denildiğinde akla gelen bir başka isim olan Kylie Jenner ise 308 milyon Instagram kullanıcısı tarafından takip ediliyor.

Cristiano Ronaldo'nun Instagram'daki son gönderisinde 37. yaşını kutladığı görülüyor.

Bu paylaşımın ise 13 milyondan fazla beğeni aldığı dikkat çekiyor.



