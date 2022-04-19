Cristiano Ronaldo kaç çocuğu var? Ronaldo oğlu öldü mü? Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun geçtiğimiz günlerde yeni doğan ikiz bebekleri dünyaya gelmişti. Ancak ünlü futbolcu ve eşi acı haberi duyurdu.

RONALDO OĞLU ÖLDÜ MÜ?

Ronaldo'nun Instagram'dan yaptığı açıklamada, "Oğlumuzu maalesef kaybettik. Çok üzüntülüyüz. Bir anne ve bir babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu bize bir nebze olsun şu an yaşama gücü veriyor. Bebeğimiz, seni daima seveceğiz" ifadeleri yer aldı.

RONALDO KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Ronaldo'nun 4 çocuğu bulunmaktadır.

Cristiano Ronaldo JR.

Alana Martina

Mateo Ronaldo

Eva Maria Dos Santos

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti, yeni doğan ikizlerinden birinin vefat ettiğini açıkladı. Erkek evladını kaybettiğini açıklayan Ronaldo'nun acısını sporseverleri derinden etkiledi.



