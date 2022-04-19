HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cristiano Ronaldo kaç çocuğu var? Ronaldo oğlu öldü mü?

Cristiano Ronaldo kaç çocuğu var? Ronaldo oğlu öldü mü?

19.04.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo kaç çocuğu var? Ronaldo oğlu öldü mü? Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo şok eden bir haberle sarsıldı. Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti, yeni doğan ikizlerinden birinin vefat ettiğini açıkladı. Erkek evladını kaybettiğini açıklayan Ronaldo'nun acısı herkesi derinden etkiledi.

Cristiano Ronaldo kaç çocuğu var? Ronaldo oğlu öldü mü?

Cristiano Ronaldo kaç çocuğu var? Ronaldo oğlu öldü mü? Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun geçtiğimiz günlerde yeni doğan ikiz bebekleri dünyaya gelmişti. Ancak ünlü futbolcu ve eşi acı haberi duyurdu.

RONALDO OĞLU ÖLDÜ MÜ?

Ronaldo'nun Instagram'dan yaptığı açıklamada, "Oğlumuzu maalesef kaybettik. Çok üzüntülüyüz. Bir anne ve bir babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu bize bir nebze olsun şu an yaşama gücü veriyor. Bebeğimiz, seni daima seveceğiz" ifadeleri yer aldı.

RONALDO KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Ronaldo'nun 4 çocuğu bulunmaktadır.
Cristiano Ronaldo JR.
Alana Martina
Mateo Ronaldo
Eva Maria Dos Santos
Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti, yeni doğan ikizlerinden birinin vefat ettiğini açıkladı. Erkek evladını kaybettiğini açıklayan Ronaldo'nun acısını sporseverleri derinden etkiledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayasofya Camisi'nin tarihi kapısı tahrip edildi! Ayasofya Camisi'nin tarihi kapısı tahrip edildi!
Filmleri aratmayan şehir savaşı! Önce pusuya düşürdüler sonra ise tek tek...Filmleri aratmayan şehir savaşı! Önce pusuya düşürdüler sonra ise tek tek...
Üçüncü ittifak için dikkat çeken hamle! Yeni isimle geliyor 4+2, 3+3...Üçüncü ittifak için dikkat çeken hamle! Yeni isimle geliyor 4+2, 3+3...
Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ronaldo acı haberi duyurdu! ''Hayatını kaybetti''

Ronaldo acı haberi duyurdu! ''Hayatını kaybetti''

Cep telefonu ve tütünde ÖTV matrah düzenlemesi: Resmi Gazete'den duyuruldu

Cep telefonu ve tütünde ÖTV matrah düzenlemesi: Resmi Gazete'den duyuruldu

Gece yarısı kamera karşısına geçti! Sıcak gelişmeyi dünyaya duyurdu

Gece yarısı kamera karşısına geçti! Sıcak gelişmeyi dünyaya duyurdu

Tüm dünyayı dehşete düşüren Rus uçağı!

Tüm dünyayı dehşete düşüren Rus uçağı!

Filmleri aratmayan şehir savaşı! Önce pusuya düşürdüler sonra ise tek tek...

Filmleri aratmayan şehir savaşı! Önce pusuya düşürdüler sonra ise tek tek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'mülteci' açıklaması: 'Suriyeli kardeşlerimizin onurlu geri dönüşü için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'mülteci' açıklaması: 'Suriyeli kardeşlerimizin onurlu geri dönüşü için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz'

İlginizi Çekebilir

Kendi istediği gibisini bulamayınca kendi markasını kurdu!

Kendi istediği gibisini bulamayınca kendi markasını kurdu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Esir düşen İngiliz askeri Rus televizyonuna çıktı

Esir düşen İngiliz askeri Rus televizyonuna çıktı

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.