Cristiano Ronaldo kaç çocuğu var? Ronaldo oğlu öldü mü? Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun geçtiğimiz günlerde yeni doğan ikiz bebekleri dünyaya gelmişti. Ancak ünlü futbolcu ve eşi acı haberi duyurdu.
Ronaldo'nun Instagram'dan yaptığı açıklamada, "Oğlumuzu maalesef kaybettik. Çok üzüntülüyüz. Bir anne ve bir babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu bize bir nebze olsun şu an yaşama gücü veriyor. Bebeğimiz, seni daima seveceğiz" ifadeleri yer aldı.
Ronaldo'nun 4 çocuğu bulunmaktadır.
Cristiano Ronaldo JR.
Alana Martina
Mateo Ronaldo
Eva Maria Dos Santos
Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti, yeni doğan ikizlerinden birinin vefat ettiğini açıkladı. Erkek evladını kaybettiğini açıklayan Ronaldo'nun acısını sporseverleri derinden etkiledi.
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