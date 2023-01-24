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  4. Cristiano Ronaldo'nun 5 çocuğunun annesi Georgina Rodríguez dekoltesiyle Arabistan'ı salladı

Cristiano Ronaldo'nun 5 çocuğunun annesi Georgina Rodríguez dekoltesiyle Arabistan'ı salladı

24.01.2023 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi ve 5 çocuğunun annesi olan Georgina Rodríguez, Suudi Arabistan'da düzenlenen Joy Awards Ödül Töreni'ne katıldı. Göğüs ve bacak dekoltesiyle dikkat çeken Georgina Rodríguez'in tarzına sosyal medyada övgü yağdı.

Cristiano Ronaldo'nun 5 çocuğunun annesi Georgina Rodríguez dekoltesiyle Arabistan'ı salladı

Fenomen Georgina Rodríguez, El Nasr'da forvet mevkinde forma giyen futbolcu aşkı Cristiano Ronaldo'yu bir an olsun yalnız bırakmıyor. Joy Awars Ödül Töreni'ne de Ronaldo ile katılan Georgina Rodríguez, tarzıyla büyüledi.

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodríguez dekoltesiyle Arabistan'ı salladı

Lacivert bir elbise tercih eden Georgina Rodríguez, aksesuar olarak ise aynı renk eldivenler taktı.

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodríguez dekoltesiyle Arabistan'ı salladı

Arap geleneklerine uygun giyinmeye de özen gösteren yıldız, başına yine lacivert bir tül geçirdi.

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodríguez dekoltesiyle Arabistan'ı salladı

Gala pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Georgina Rodríguez'e kısa sürede milyonlarca beğeni geldi. Kusursuz fiziğiyle büyüleyen Rodríguez'in 5 çocuk annesi olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodríguez dekoltesiyle Arabistan'ı salladı

Instagram'da epey aktif olan Rodríguez'in 45 milyondan fazla takipçisi mevcut.


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