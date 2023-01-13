Cristiano Ronaldo'nun baldızı İvana Rodriguez güzelliğiyle mest etti! Çıplak pozlarına yorum yağdı

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodríguez'in kız kardeşi Ivana Rodríguez iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla kendine hayran bıraktı.

Suudi Arabistanlı futbol kulübü El Nassr'da top koşturan Cristiano Ronaldo, başarılı spor kariyerinin yanı sıra saha dışındaki hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Sosyal medya fenomeni Georgina Rodríguez ile aşk yaşayan Cristiano Ronaldo, 5 çocuk sahibi.

Georgina Rodríguez'in kız kardeşi de fenomen çıktı.

Instagram'da 650 bin takipçisi bulunan Ivana Rodríguez, cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Duru güzelliğiyle adından söz ettiren Ivana Rodríguez, evli ve çocuklu.

Ivana Rodríguez, eşiyle mutluluk pozlarını da sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Ivana Rodríguez'in cüretkar paylaşımlarına dünyanın dört bir yanından ''Beni kalpten götürebilirsin'' ve ''Gerçekten harika görünüyorsun'' gibi övgü dolu yorumlar yapılıyor.



