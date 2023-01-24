Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodríguez dekoltesiyle Arabistan'ı salladı

Fenomen Georgina Rodríguez, El Nasr'da forvet mevkinde forma giyen futbolcu aşkı Cristiano Ronaldo'yu bir an olsun yalnız bırakmıyor. Joy Awars Ödül Töreni'ne de Ronaldo ile katılan Georgina Rodríguez, tarzıyla büyüledi.

Lacivert bir elbise tercih eden Georgina Rodríguez, aksesuar olarak ise aynı renk eldivenler taktı.

Arap geleneklerine uygun giyinmeye de özen gösteren yıldız, başına yine lacivert bir tül geçirdi.

Gala pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Georgina Rodríguez'e kısa sürede milyonlarca beğeni geldi. Kusursuz fiziğiyle büyüleyen Rodríguez'in 5 çocuk annesi olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

Instagram'da epey aktif olan Rodríguez'in 45 milyondan fazla takipçisi mevcut.



