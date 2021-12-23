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Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez her şeyi açık açık anlattı

23.12.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez, geçtiğimiz yıllarda Netflix’le anlaşmasını imzaladığı belgesel programıyla izleyicilerin karşısına gelmeye hazırlanıyor. İkiz bebek bekleyen Georgina Rodriguez’i konu alan I am Georgina adlı programdan ilk fragman yayınlandı.

Cristiano Ronaldo'da ikiz bebek bekleyen Georgina Rodriguez, hayatını ve Ronaldo ile aşkını mercek altına alan I am Georgina adlı belgeselle izleyicilerin karşısına geçmeye hazırlanıyor. Merakla beklenen programdan ilk fragman yayınlandı.

İKİLİNİN HAYATI MERCEK ALTINDA

Dünyanın en ünlü futbolcularından birinin sevgilisi olarak bir anda herkesin adını duyduğu Georgina Rodriguez fragmanda, "Birçok kişi adımı biliyor ama kim olduğumu çok az kişi biliyor” sözleriyle merak uyandırıyor. Ronaldo, Georgina Rodriguez ile uzun bir süredir aşk yaşıyor. Mutlu birliktelikleri ve attıkları her adımla konuşulan ikilinin tanışma öyküsü de bir hayli ilginç.

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Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Madrid'de bir mağazada tezgahtarlık yaparken tanıştığı Georgina Rodriguez ile aşkının konu olacağı belgesele ilgi şimdiden çok büyük.

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Netflix İspanya direktörü Alvaro Diaz, Ronaldo'nun sevgilisinin, çekimler sırasında olup biteni anlatma konusunda son derece dürüst davrandığını ifade etti. Diaz, Georgina Rodriguez'in bu aşkın hayatını nasıl değiştirdiğini ve hiçbir şeye sahip değilken nasıl bir anda her şeye sahip olduğunu anlattığını sözlerine ekledi.


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez
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