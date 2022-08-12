Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez tarzıyla olay oldu! 2 milyon euro değerinde

Futbolcu Cristiano Ronaldo’nun nişanlısı Georgina Rodriguez sosyal medyayı salladı. Kısa bir süre içinde 2 milyondan fazla beğeni ve yorum toplayan fotoğrafları analiz eden İspanyol medyası, sosyal medya fenomeni haline gelen Rodriguez’in üzerindeki kıyafet, takı ve aksesuarların fiyatını tek tek hesapladı.

Ünlü futbolcunun sevgilisinin tarzına harcadığı parayı duyanlar şoke oldu.

Mavi bir elbise giyen ve bunu da mavi çanta ve topuklu ayakkabıyla kombinleyen Rodriguez’in takıları ve kol saatinin toplam fiyatı tartışma konusu oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Tasarımcı Stella McCartney imzalı mavi elbisenin 1900 euro (35 bin 169 TL) olduğunu yazan Marca isimli gazete, topuklu ayakkabıların ise 765 euro (14 bin 160 TL) olduğunu yazdı. Timsah derisinden yapılma çantanın fiyatının ise 94 bin euro (1.7 milyon TL) olduğu gündemde.

Georgina Rodriguez'in ayrıca aksesuar ve takılarının fiyatı da ağızları açık bıraktı. Elmas ve safir işlemeli bir yüzüğün fiyatının 800 bin euro (14 milyon TL) olduğu açıklanırken Cartier marka bir diğer yüzüğün fiyatının ise 700 bin euro (12.9 milyon TL) olduğu kaydedildi.

Genç ismin tercih ettiği saat ise 18 karat beyaz altından yapılan bir modeldi ve fiyatı da 550 bin euro (yaklaşık 10 milyon TL) idi. Sonuç olarak Marca, Manchester’da çekilen fotoğrafın maliyetinin 2.146.665 euro (yaklaşık 40 milyon TL) olduğunu açıkladı.



