Cristiano Ronaldo o günleri anlatırken ağladı! "Artıklarını yiyordum!"

Juventus'un Portekizli dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo, 12 yaşındaki özel hikayesini anlatırken gözyaşlarına engel olamadı.

Ronaldo o günleri, "12 yaşında neredeyse hiç param yoktu. Portekiz'de aynı yaş grubundaki oyuncularla birlikteydim. Benim için, ailem için zorlu bir dönemdi. Bir hamburgerci vardı, orada artık hamburgerleri dağıtıyorlardı. Edna isminde bir kadın çalışan vardı, iki kız daha vardı. Onlar bize yardım ediyordu" sözleriyle anlattı.Cristiano Ronaldo: Küçükken parasızlıktan hamburger artıklarını yiyiyordum.

"OĞLUM YAŞADIKLARIMA İNANMIYOR"

O kadınlardan birinin adı Paula Leca. Paula, Ronaldo hakkında "Restoranın önüne geliyorlardı ve birkaç burger kalmışsa, yönetici onlara vermemize izin veriyordu. O çocuklardan biri de Cristiano Ronaldo'ydu. Hep zamanında restoranın önündeydi. Neredeyse her akşam restorandaydı" dedi.Ronaldo'ya kalan hamburgerleri vermelerine birçok insanın inanmadığını da söyleyen Paula, "Oğluma bu hikayeyi anlatıyorum, o bile inanmıyor. Onun annesinin Ronaldo'ya hamburger verdiğine inanması zor. Eşim bunu biliyor çünkü o beni işten almaya geliyordu ve Cristiano'yu görmüştü."