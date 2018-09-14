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Cristiano Ronaldo spor muhabirlerini fena şakaladı

İLGİNÇ HABERLER  | 14.09.2018 17:01 | Son Güncelleme

Cristiano Ronaldo, muhabiri görünce yayına girdi ve muhabiri şakaladı.

Juventus'lu süper yıldız Cristiano Ronaldo, antrenman sırasında yayın yapan muhabiri görünce yayına girdi ve muhabiri böyle şakaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo şaka spor muhabiri

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