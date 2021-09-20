SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Cristiano Ronaldo, yeniden Manchester United'ta

Cristiano Ronaldo, yeniden Manchester United'ta

20.09.2021 02:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United, eski futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun yeniden kulübe katıldığını duyurdu.

Cristiano Ronaldo, yeniden Manchester United'ta

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, eski futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun yeniden kulübe katıldığını duyurdu.

Resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Evine hoş geldin" ifadeleri yer aldı.

https://twitter.com/ManUtd/status/1431283208889544707

Son olarak İtalya Serie A takımlarından Juventus forması giyen ve toplamda 5 kez Ballon d'Or ödülü sahibi Portekizli yıldızın, Torino ekibinde kalmak istemediği söyleniyordu.

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılmak istediğini doğrulamış ve "Cristiano'ya, gençler arasında bir örnek olarak yaptıklarından dolayı teşekkür edilmelidir" demişti.

Futbol dünyasında Ronaldo'nun bir süredir Manchester City kulübüne katılabileceği söyleniyordu.

Futbol yorumcusu Emre Özcan, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda bu duruma atıfta bulunarak, "Çok pis terse yatırdılar bizi" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/parmamaniac/status/1431284202713010180

2003 yılında altyapısından yetiştiği Portekiz takımı Sporting'ten Manchester United'a transfer olan Ronaldo, 2009 yılına kadar Kırmızılılar'ın formasını terletti.

36 yaşındaki Ronaldo, Sir Alex Ferguson yönetimindeki takımla üç Premier Lig şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi, iki Lig Kupası ve bir de FA Kupası kazandı.

Manchester United ile çıktığı 292 maçta 118 gol atan ve 69 da asist yapan Ronaldo, 2009 yılında 94 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile Real Madrid'e transfer oldu. Bu Real Madrid'in o güne kadar ödediği en yüksek bonservis bedeli oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivasspor ligde 5 maçtır kazanamıyorSivasspor ligde 5 maçtır kazanamıyor
Bir ilçe tanınmaz halde! Uçan çatılar sokakları kapladıBir ilçe tanınmaz halde! Uçan çatılar sokakları kapladı
''Van Persie ve Falcao'ya milyonlar akıyorsa...''''Van Persie ve Falcao'ya milyonlar akıyorsa...''
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

19 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

19 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Maç bitmeden ortalık karıştı!

Maç bitmeden ortalık karıştı!

''Seni de gönderirler''

''Seni de gönderirler''

Galatasaray karıştı, formayı yere attı

Galatasaray karıştı, formayı yere attı

Harikasınız! Avrupa Şampiyonu olduk

Harikasınız! Avrupa Şampiyonu olduk

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Şenol Güneş'in alacağı tazminat belli oldu! Tepki yağıyor

Şenol Güneş'in alacağı tazminat belli oldu! Tepki yağıyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Mesut Özil'in tepkilere verdiği cevap olay oldu

Mesut Özil'in tepkilere verdiği cevap olay oldu

F.Bahçe iyi başladı, sonunu getiremedi

F.Bahçe iyi başladı, sonunu getiremedi

G.Saray Lazio'yu devirdi

G.Saray Lazio'yu devirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.