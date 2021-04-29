Cristiano Ronaldo’yu tecavüzle suçlayan Kathryn Mayorga’nın istediği tazminat

2009 yılında Kathryn Mayorga isimli bir modele tecavüz ettiği iddia edilen Cristiano Ronaldo’nun, konuya ilişkin mahkemesine dair yeni bilgiler elde edildi. 25 yaşındayken bir gece kulübünde tanıştığı kadını Las Vegas’ta otel odasına götüren Cristiano Ronaldo, Mayorga’ya tecavüz ettiği iddiasını tamamen reddediyor. Yeni yayınlanan mahkeme belgeleri, eski model Mayorga’nın yıldız futbolcudan talep ettiği tazminat miktarını açıkladı. Mayorga, geçmişte yaşadıkları için 18 milyon Sterlin, gelecekteki sorunlar için 18 milyon Sterlin ve cezai tazminat için 18 milyon Sterlin istiyor. 37 yaşındaki kadın, yasal ücretler ve giderleri de ekleyince, toplamda 56,5 milyon Sterlin değerinde bir tazminat talep ediyor. Bu ücret, Juventus yıldızının iki yıllık maaşına eşit. Mayorga, 2010 yılında Ronaldo’nun avukatlarıyla yaptığı anlaşma neticesinde konuyu mahkemeye taşımama karşılığında 270 bin Sterlin almıştı. Ancak üç yıl önce, anlaşma sırasında baskı altına alındığını öne sürerek Las Vegas’ta bir hukuk davası açtı.

RONALDO’YU ve 60 KİŞİYİ SORGULAMAK İSTİYORLAR İngiliz gazetesi The Sun’da yer alan yeni mahkeme belgelerine göre, Mayorga’nın hukuk ekibi Zoom aracılığıyla Ronaldo’yu konu hakkında sorgulamak istiyor. Avukatlar ifadelerine başvurmak istedikleri 60 tanığın listesini mahkemeye sundu. Listede üç polis memuru, Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Ronaldo’nun menajeri Jorge Mendes ve danışman Andy Quinn var. Olay hakkında konuşan Ronaldo, “Hakkımda yapılan suçlamaları kesinlikle reddediyorum. Tecavüz, inandığım her şeye aykırı olan iğrenç bir suç. Adımı temize çıkarmaya istekli olsam da, masrafları bana ait olmak üzere kendilerini tanıtmak isteyen insanlar tarafından yaratılan medya gösteresini beslemeyi reddediyorum” dedi. NELER OLMUŞTU? Olayın yaşandığı gece 25 yaşında olan Ronaldo, kayınbiraderi ve kuzeniyle tatil için Las Vegas’taydı. Bir gece kulübünde çalışan Mayorga, mekanın VIP alanında Ronaldo ile tanıştığını, onu ve bir arkadaşını çatı katı süitine – Palms’taki 57306 numaralı odaya- ‘Las Vegas Strip manzarasının tadını çıkarmaya’ davet ettiğini iddia ediyor. Lüks süitin balkonunda jakuzi bulunuyordu. Mayorga, elbisesini kirletmek istemediği için jakuziye girmeyi reddettiğini öne sürüyor. Ronaldo’nun, giymesi için bazı kıyafetler teklif ettiğini ve banyoda değiştirmesini söylediğini ifade ediyor.