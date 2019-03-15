CRM Konferansı, İstanbul'da düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Boyner ve Intercontinental Group of Department Stores (IGDS) iş birliğinde düzenlenen CRM Konferansı'nda, perakende sektörü İstanbul'da bir araya geldi.

Boyner'den yapılan yazılı açıklamaya göre, IGDS iş birliğinde düzenlediği CRM Konferansı'nda, firmaların var olan veya potansiyel müşterileri ile kurdukları ilişkiyi en verimli, en etkin ve sonuçta en karlı hale getirmek için kullandıkları yöntemler bütünü olarak bilinen "CRM uygulamaları" konuşuldu.

Etkinliğe, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Kıbrıs, Katar, Güney Afrika, Güney Kore gibi ülkelerin çok katlı mağazalarının yöneticilerinin katıldığı etkinlikte, teknolojileri alanında deneyimli isimler konuşmacı olarak yer aldı.

"Müşteri Davranışı ve Küresel Sadakat Trendleri", "Yeni Nesil Müşteri Sadakati", "Dijital Dönüşüm", "Müşterileri Kazanmak İçin Verileri Kullanma", "Yapay Zeka, CRM'i Nasıl Dönüştürüyor?" başlıklı konuların tartışıldığı etkinlik çerçevesinde çok sayıda sektör profesyoneli bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bal, şunları kaydetti: