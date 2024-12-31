Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Crocs rahatlığıyla tanışma vakti! Kışlık modellerde kaçırılmayacak indirimler başladı
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Crocs rahatlığıyla tanışma vakti! Kışlık modellerde kaçırılmayacak indirimler başladı

Crocs rahatlığıyla tanışma vakti! Kışlık modellerde kaçırılmayacak indirimler başladı

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Crocs rahatlığıyla bir kez tanıştıysanız, bulutlarda yürüme hissinin ne olduğunu çok iyi bilirsiniz. Her adımda konfor sunan Crocs'un içi peluşlu kışlık modellerinde kaçırılmayacak indirimler başladı. İşte sizin için seçtiğimiz modeller...

Crocs terlikler yaz kış, yediden yetmişe herkesin favorisi. Rahatlığıyla bir kez giyen herkesin favorisi olmayı başaran Crocsların kışlık modelleri ayakları sıcacık tutmasıyla ünlü! Şanslısınız çünkü içi peluşlu Crocs modellerinde %30'u aşan indirim başladı. Sizin için indirimdeki modelleri içeriğimizde bir araya getirdik. İşte detaylar...

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklarından yararlanmak için buraya tıklayın.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Crocslardaki tüm indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

1. Hem sıcacık tutuyor hem çok rahat: Crocs All Terrain Lined Clog Sandalet

Adsız tasarım - 2024-12-31T150842.593

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Crocs yıllardır kullandığım terlik. Hem yazın hem de kışın lined denilen içi kürklü modelini çok severek kullanıyorum bu modeli. 12 yıldır kullandığım eski lined modeli artık, beni bırak bittim, dediği için aldım. Taban ve arka kuşak (ayarlı) gayet güzel duruyor; şimdilik eski modele göre dayanımı konusunu söylemek için erken ancak normal ayakkabıda 41 giyen biri olarak 42-43 numarayı aldım, çok rahat oldu; ne çok büyük ne de küçük."

  • "Çok beğendik, hızlı kargo, mükemmel ürün."
Ürünü İncele

2. Çok satanlarda birinci sırada: Crocs Classic Platform Lined Clog W Sandalet

Adsız tasarım - 2024-12-31T134828.863

Konforu ve şıklığı bir araya getiren Crocs Classic Platform Lined Clog W, hem günlük yaşamda hem de sosyal etkinliklerde rahatça giyilebilecek bir model. Crocs'un kadınlar için tasarladığı bu terlik, klasik Crocs tasarımının modern bir yorumunu sunar. Platform tabanı sayesinde kullanıcılara ekstra yükseklik sağlar. Bu, görünümüne stil ve zarafet katarken aynı zamanda konforu da artırır. İç kısmında yumuşak ve sıcak bir astar bulunur. Bu özellik, soğuk havalarda bile ayakları sıcak tutarak konfor sunar Taban yapısı, ayağın doğal şekline uyacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, uzun süreli giyimde rahatlık sağlar ve yorgunluğu azaltır.

Ürünü İncele

3. Crocs All Terrain Lined Clog Sandalet

Adsız tasarım - 2024-12-31T122405.002

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Tam da serin ve soğuk havalar için. Kışın vazgeçilmezim."

  • "Çok memnun kaldım. Düz taban birisiyim ve ayaklarım bunun içinde gayet rahat etti. Hem de neredeyse 10 saat giymeme rağmen. Soğuk havalarda kalın bir çorap giyip çıkmayı planlıyorum bakalım."
Ürünü İncele

4. Crocs Classic Cozzzy Sandal Terlik

Adsız tasarım - 2024-12-31T122525.742

Uniseks tasarımı sayesinde hem erkekler hem de kadınlar tarafından giyilebilen bu sandal, rahatlık ve pratiklik arayanlar için ideal. Hafif yapısı sayesinde ekstra konfor sunan bu terlik, Crocs'un ikonik Croslite malzemesiyle üretiliyor. İç kısmı peluş detaylı, yumuşak ve yastıklamalı olan terlik kışın kullanıma uygun. Kaymaz tabanı sayesinde ıslak zeminlerde bile güvenli bir tutuş sağlar. Su geçirmeyen malzemesi sayesinde kolayca temizlenebilir ve çabuk kurur. Bu, dış mekan aktiviteleri sonrası bakımını kolaylaştırır.

Ürünü İncele

5. Crocs Classic Cozzzy Sandal Black Terlik

Adsız tasarım - 2024-12-31T124636.985

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Rahat, hafif, sıcak ve anatomik."

  • "Boyut normalde giydiğim bedene uyuyor. Çok rahatlar ve tahmini süreden önce geldiler. Onları o kadar sevdik ki kocam için başkalarını denedik."
Ürünü İncele

6. Crocs Classic Lined Clog Sandalet

Adsız tasarım - 2024-12-31T125404.664

Crocs’un klasik tasarımına sıcaklık ve konfor ekleyen bu model, hem erkekler hem de kadınlar için uygun. Özellikle soğuk havalarda veya soğuk ortamlarda rahat kullanım için tasarlanan terlik Crocs'un klasik clog modelinde olduğu gibi, Croslite adı verilen hafif ve yumuşak bir malzemeden üretildi. Bu da onu ekstra rahat kılıyor. İç kısmı yumuşak ve sıcak bir fleece astar ile donatılan terliğin bu özelliği, ayakları sıcak tutarak soğuk havalarda bile konfor sunar. Tasarımı, ayağın doğal şeklini destekler. Suya dayanıklı malzemesi sayesinde kolayca temizlenebilir. Sadece su ve sabunla durulamak yeterli. Crocs’un hafif yapısı, kullanıcının ayaklarını yormadan rahatlıkla hareket etmesine olanak sağlar. Ayrıca dış mekan kullanımında güvenli bir tutuş sağlayan kaymaz tabana sahip. Bu, ıslak zeminlerde bile dengede kalmayı kolaylaştırır.

Ürünü İncele

7. Crocs Classic Lined Clog Sandalet

Adsız tasarım - 2024-12-31T133545.776

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok memnun kaldım. Rahat, hafif teşekkürler."

  • "Gönül rahatlığıyla kendi ayakkabı numarasını alabilirsiniz. Navy rengi maskülen, tam istediğim gibi."
Ürünü İncele

8. Crocs Classic Lined Clog Sandalet

Crocs'un patentli Croslite malzemesinden üretilen bu hafif ve su geçirmeyen sandalet, iç kısmındaki yumuşak ve sıcak fleece astarı sayesinde soğuk havalarda ayaklarınızı sıcak tutar ve ekstra konfor sağlar. Ayakkabının tasarımı, ayağın doğal şekline uygun olarak geliştirildiğinden uzun süreli kullanımlarda bile destek sunar. Su geçirmeyen malzeme sayesinde kolayca temizlenebilir. Crocs Classic Lined Clog, hafif yapısı sayesinde kolayca taşınabilir ve gün boyu rahatça giyilebilir.

Ürünü İncele

9. Crocs Fuzz Askılı Terlik Takunya

Adsız tasarım - 2024-12-31T134405.707

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün çok güzel, çok rahat ve sıcak tutuyor. Evde giymek için aldım ama dışarı çıkarken ayağımdan çıkartasım gelmiyor. Dışarıda da giymeye başlayabilirim her an."

  • "Normalde 39-40 giyiyorum, ayağım 39 numara, bunda da 39-40 almıştım ama 41-42 daha iyi olurmuş. Yine de beğendim bu şekilde kullanacağım, içteki pofudukları giydikçe oturur zannediyorum."
Ürünü İncele

Bu içerik 31 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

 Stanley'in Klasik serisinin yıldızı! Fiyatı yükselmeden alın

Stanley'in Klasik serisinin yıldızı! Fiyatı yükselmeden alın

 Su itici yüzeyi, darbe emici tabanıyla outdoor tutkunlarının favorisi!

Su itici yüzeyi, darbe emici tabanıyla outdoor tutkunlarının favorisi!

 Ömürlük yatırım! Isı yalıtımlı, su geçirmez Columbia mont indirimde

Ömürlük yatırım! Isı yalıtımlı, su geçirmez Columbia mont indirimde

 Uyku kalitenizi yükseltecek Madame Coco Klimalı Yastık'ta dev fırsat

Uyku kalitenizi yükseltecek Madame Coco Klimalı Yastık'ta dev fırsat

 Kahve Dünyası'ndan Jacobs'a indirimdeki kahveler burada

Kahve Dünyası'ndan Jacobs'a indirimdeki kahveler burada

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
crocs crocs terlik crocs terlik erkek crocs terlik kadın
İş birliği İçerikleri
"Aynı kahve bu makinede eşsiz lezzette!"

"Aynı kahve bu makinede eşsiz lezzette!"

ŞOK'a Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi geliyor!

ŞOK'a Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi geliyor!

Uyku kalitenizi yükseltecek Madame Coco Klimalı Yastık'ta dev fırsat

Uyku kalitenizi yükseltecek Madame Coco Klimalı Yastık'ta dev fırsat

Ömürlük yatırım! Isı yalıtımlı, su geçirmez Columbia mont indirimde

Ömürlük yatırım! Isı yalıtımlı, su geçirmez Columbia mont indirimde

Stanley'in Klasik serisinin yıldızı! Fiyatı yükselmeden alın

Stanley'in Klasik serisinin yıldızı! Fiyatı yükselmeden alın

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Su itici yüzeyi, darbe emici tabanıyla outdoor tutkunlarının favorisi!

Su itici yüzeyi, darbe emici tabanıyla outdoor tutkunlarının favorisi!

Bilim tutkunu sevdiklerinize harika bir hediye!

Bilim tutkunu sevdiklerinize harika bir hediye!

Kahve Dünyası'ndan Jacobs'a indirimdeki kahveler burada

Kahve Dünyası'ndan Jacobs'a indirimdeki kahveler burada

Su geçirmez, ultra konforlu! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

Su geçirmez, ultra konforlu! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

Her kombinin star parçası olacak saten etek modelleri

Her kombinin star parçası olacak saten etek modelleri

Her kombinin star parçası olacak saten etek modelleri

Her kombinin star parçası olacak saten etek modelleri

Hafif, konforlu ve güvenli! Yolculuklarınızın keyfini artıracak

Hafif, konforlu ve güvenli! Yolculuklarınızın keyfini artıracak

"Ses kalitesi ve şarjı mükemmel!"

"Ses kalitesi ve şarjı mükemmel!"

TikTok'ta milyonlar izlenen o lazanya tarifi burada!

TikTok'ta milyonlar izlenen o lazanya tarifi burada!

Gözlükte son nokta: Meta Ray-Ban Wayfarer Akıllık Gözlük!

Gözlükte son nokta: Meta Ray-Ban Wayfarer Akıllık Gözlük!

Yılda 5 bin TL tasarruf sağlıyor, satış rekorları kırıyor...

Yılda 5 bin TL tasarruf sağlıyor, satış rekorları kırıyor...

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
"Aynı kahve bu makinede eşsiz lezzette!"

"Aynı kahve bu makinede eşsiz lezzette!"

ŞOK'a Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi geliyor!

ŞOK'a Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi geliyor!

Uyku kalitenizi yükseltecek Madame Coco Klimalı Yastık'ta dev fırsat

Uyku kalitenizi yükseltecek Madame Coco Klimalı Yastık'ta dev fırsat

Ömürlük yatırım! Isı yalıtımlı, su geçirmez Columbia mont indirimde

Ömürlük yatırım! Isı yalıtımlı, su geçirmez Columbia mont indirimde

Stanley'in Klasik serisinin yıldızı! Fiyatı yükselmeden alın

Stanley'in Klasik serisinin yıldızı! Fiyatı yükselmeden alın

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Tümünü Gör

Diğer Haberler

ŞOK'a Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi geliyor! 1 Ocak 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK'a Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi geliyor!

Eski eşinin üzerine kovayla benzin döküp ateşe verdi! Kadının vücudunun büyük bölümü yandı

Eski eşinin üzerine kovayla benzin döküp ateşe verdi! Kadının vücudunun büyük bölümü yandı

Uyku kalitenizi yükseltecek Madame Coco Klimalı Yastık'ta dev fırsat

Uyku kalitenizi yükseltecek Madame Coco Klimalı Yastık'ta dev fırsat

Genç kızın şüpheli ölümü! Evde korkunç halde bulundu, kurtarılamadı

Genç kızın şüpheli ölümü! Evde korkunç halde bulundu, kurtarılamadı

Açık hava etkinliklerinin vazgeçilmezi Stanley Klasik Termos'ta kaçırılmayacak indirim

Stanley'in Klasik serisinin yıldızı! Fiyatı yükselmeden alın

Ömürlük yatırım! Isı yalıtımlı, su geçirmez Columbia Powder Lite II indirime girdi

Ömürlük yatırım! Isı yalıtımlı, su geçirmez Columbia mont indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.