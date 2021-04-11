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Crohn Hastalığı nedir? Bensu Soral'ın hastalığı olan Crohn Hastalığının belirtileri ve tedavisi nelerdir?

11.04.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Crohn hastalığı, ünlü oyuncu Bensu Soral'ın açıklamalarının ardından tekrar gündeme geldi. Bensu Soral, crohn hastası olduğunu ve kullandığı ilaçların bağışıklığını düşürmesinden dolayı koronavirüs aşısında öncelikli olduğunu açıkladı. Kronik ve iltihabi bir bağırsak hastalığı olan crohn, iştahsızlık, istemsiz kilo kaybı diğer belirtiler ile kendisini gösteriyor. Peki, Crohn Hastalığı nedir? Bensu Soral'ın hastalığı olan Crohn Hastalığının belirtileri ve tedavisi nelerdir?

Crohn Hastalığı nedir? Bensu Soral'ın hastalığı olan Crohn Hastalığının belirtileri ve tedavisi nelerdir?

Bensu Soral'ın hastalığı olan crohn, kronik ve iltihabi bir bağırsak hastalığı olarak tanımlanabiliyor. Ağızdan anüse kadar sindirim sisteminin herhangi bir bölümünde ya da aynı anda birkaç farklı bölümünde aralıklı iltihaplar ile kendisini gösteren Crohn hastalığının bulaşıcı olduğu ise kanıtlanmadı. Genetik yatkınlık ve çevresel faktörlerin hastalığı tetiklediği bilinirken, diyet ve stres azaltıcı önlemlerle tedavi desteklenebiliyor.

CROHN HASTALIĞI NEDİR?

Crohn hastalığı, kronik (süreğen) ve gastrointestinal kanalın - ağızdan makata kadar - herhangi bir yerinde oluşabilen iltihabi bir hastalıktır.

Genellikle rektumu, kolonu ve ince barsağın (bağırsağın) alt kısımlarını (ileumun son bölümü) etkiler. Çok ender olarak mide, yemek borusu veya ağız da etkilenebilir. Sindirim sistemi hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Crohn hastalığı olan kişilerin yaklaşık üçte birinde sadece kalın barsak (bağırsak), diğer üçte birinde sadece ince barsak (bağırsak) etkilenir. Kalan üçte birinde ise hem kalın hem de ince barsak (bağırsak) etkilenmektedir.

Inflamasyon (iltihap), bağırsağın (bağırsağın) tüm katmanlarına kadar yayılabilir. Bunun yanında, bazı bölümleri 'atlayabilir', böylece hastalıklı bölümler arasında barsağın (bağırsağın) normal bölümleri yer alabilir.

Crohn Hastalığı nedir? Bensu Soral'ın hastalığı olan Crohn Hastalığının belirtileri ve tedavisi nelerdir?

CROHN HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Belirtiler, hastalığın ince barsakta (bağırsakta) veya kolonda olmasına göre değişiklik gösterir. İlk belirtilerin ortaya çıkmasından tanı konulmasına kadar geçen süre, ülseratif kolittekinden genellikle daha uzundur. Bunun nedeni, belirtilerin başlangıçta karakteristik özellikler göstermemesi ve doğru tanının konulmasını güçleştirmesidir.

Karın ağrısı olma eğilimi çok daha yüksek, dışkıda kan olması eğilimi biraz daha düşüktür.

BELİRTİLER

  • Dışkıda kan

  • İshal

  • Acil dışkılama ihtiyacı

  • Kanlı dışkılama

  • Ateş

  • Ağrı, özellikle karnın sağ alt tarafında, muhtemelen pelviste ağrıyla birlikte

  • İştah kaybı

  • Kilo kaybı

  • Halsizlik

  • Anüste yaralar, çıbanlar veya fistüller, muhtemelen cerahatle birlikte (anüsteki değişiklikler bir süre için hastalığın ilk ve tek belirtisi olabilir)

  • Ağızda yaralar

CROHN HASTALIĞININ TEDAVİSİ

Bu hastalığın genel seyri hastalıktan oluşan şikayetlerin artması ve çoğunlukla belirtilerin tedavisi sonucu oluşan remisyonların birbirini takibi şeklindedir. Zaman aralıkları ve tedaviye cevap hastadan hastaya farklılık göstermektedir.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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