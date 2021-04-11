Crohn Hastalığı nedir? Bensu Soral'ın hastalığı olan Crohn Hastalığının belirtileri ve tedavisi nelerdir?

Bensu Soral'ın hastalığı olan crohn, kronik ve iltihabi bir bağırsak hastalığı olarak tanımlanabiliyor. Ağızdan anüse kadar sindirim sisteminin herhangi bir bölümünde ya da aynı anda birkaç farklı bölümünde aralıklı iltihaplar ile kendisini gösteren Crohn hastalığının bulaşıcı olduğu ise kanıtlanmadı. Genetik yatkınlık ve çevresel faktörlerin hastalığı tetiklediği bilinirken, diyet ve stres azaltıcı önlemlerle tedavi desteklenebiliyor.

CROHN HASTALIĞI NEDİR?

Crohn hastalığı, kronik (süreğen) ve gastrointestinal kanalın - ağızdan makata kadar - herhangi bir yerinde oluşabilen iltihabi bir hastalıktır.

Genellikle rektumu, kolonu ve ince barsağın (bağırsağın) alt kısımlarını (ileumun son bölümü) etkiler. Çok ender olarak mide, yemek borusu veya ağız da etkilenebilir. Sindirim sistemi hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Crohn hastalığı olan kişilerin yaklaşık üçte birinde sadece kalın barsak (bağırsak), diğer üçte birinde sadece ince barsak (bağırsak) etkilenir. Kalan üçte birinde ise hem kalın hem de ince barsak (bağırsak) etkilenmektedir.