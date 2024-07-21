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CrowdStrike nedir? CrowdStrike Falcon ne işe yarar?

Burcu Tufan Burcu Tufan
20.07.2024 10:43
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Bulut tabanlı uç nokta güvenliği hizmeti sunan CrowdStrike şirketinin 2011 senesinde kurulduğu ve Falcon adı verilen platform ile öne çıktığı söylenebilir. CrowdStrike Falcon platformunun temel amacı siber tehditlerin eş zamanlı olarak saptanıp önlenmesidir. Farklı işletim sistemine sahip olan cihazlara kurulabilen Falcon sensörünün sunucularda da kullanılabildiği bilinir. Bu siber koruma sensörünü araştıran kişilere Falcon platformunun ne işe yaradığı açıklanmalıdır.

CrowdStrike nedir? CrowdStrike Falcon ne işe yarar?

Günümüzde siber saldırıların tespit edilmesi ve önlenmesi büyük önem arz ederken bu doğrultuda hizmet sunan pek çok şirket vardır. CrowdStrike Falcon platformu da çevrim içi veya çevrim dışı olarak çalışabilen bir kimlik odaklı ihlal sensörüdür. Bu sensörde herhangi bir arıza oluştuğu takdirde sistem açığının ortaya çıkması söz konusudur. Dolayısıyla CrowdStrike şirketi tarafından geliştirilen Falcon Identity Threat Protection sensörünün nasıl çalıştığı ve hangi durumlarda işe yaradığı üzerine bilgi sunulmalıdır.

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CrowdStrike nedir?

2011 yılında kurulan CrowdStrike siber güvenlik alanında uzmanlaşmış olan ve kullanıcılara çeşitli hizmetler sunan bir şirkettir. Bu şirketin belirli yazılım programları ile siber tehditlere ve güvenlik açığına yönelik olarak çözümler sunduğu bilinir. CrowdStrike şirketinin aktif olarak yapay zeka destekli teknolojiler ile bulut tabanlı çözümlerden yararlandığı söylenebilir.

Dünya genelinde yaşanan bir dijital kriz söz konusu olduğunda ise CrowdStrike şirketi tarafından geliştirilen Falcon platformu öne çıkar. Çünkü incelenen bu şirketin platformlarından olan Falcon temelde siber tehditleri ve dijital saldırıları eş zamanlı olarak tespit etmeye yarar. Dolayısıyla sunduğu hizmetler dikkate alındığı takdirde CrowdStrike şirketinin çalışmalarına yönelik olan detaylar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • CrowdStrike bireysel ve kurumsal firmalara endpoint koruma hizmeti sunar.
  • Bu şirket tehdit avcılığı gibi durumları saptayabilir.
  • CrowdStrike şirketi siber saldırıların eş zamanlı olarak saptanmasının yanı sıra bu gibi durumlarda olay müdahalesi yapabilir.

CrowdStrike Falcon nedir, ne işe yarar?

Uç noktada yürütme girişiminde bulunan dosyaları analiz etmek amacıyla kullanılabilen CrowdStrike Falcon bir sensör olarak nitelenir. Tam adı Falcon Identity Threat Protection olan bu sensör ile kimlik odaklı ihlallerin engellenmesi hedeflenir. Masaüstü veya sunucu platformlarında kullanılabilen Falcon sensörünün Mac, Linux veya Windows işletim sistemlerine yükelenebildiği bilinir. Aracı tabanlı bir sensör olan CrowdStrike Falcon çevrim içi veya çevrim dışı olarak çalışabilir. CrowdStrike Falcon Sensor ile kullanıcılara sunulan temel hizmetler ve bu sayede önüne geçilebilen dijital sorunlar ise aşağıdaki gibidir:

  • Temel ilkelerin yönetilmesi
  • Raporlama verilerinin kontrol edilmesi
  • Siber tehditlerin yönetilmesi
  • Olası siber tehditlere karşı kullanılması için bulutta barındırılan SaaS çözümlerinin çalıştırılması
  • Sistem açıklarından yararlanılmasının önlenmesi
  • Bilinen kötü amaçlı yazılımların tespit edilip raporlanması
  • Davranışsal saldırı göstergelerinin belirtilmesi

  • Önceden tanımlanmış önleme karmalarının bir arada çalıştırılması

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siber saldırı Güvenlik açığı siber güvenlik
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