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CrowdStrike sorunu nedir, nasıl çözülür? CrowdStrike arızası ve Microsoft Windows Crowdstrike mavi ekran sorunu

Burcu Tufan Burcu Tufan
20.07.2024 11:49
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Pek çok ülkede havaalanı, banka, acil servis gibi kurum ve kuruluşlar ile çeşitli işletmeler tarafından sunulan hizmetlerin askıya alınmasına yol açan CrowdStrike Falcon sensörü arızası Windows işletim sisteminin kurulu olduğu cihazları etkilemiştir. Bu sorun bilgisayarlarda mavi ekran hatasının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Windows CrowdStrike Falcon sorunun çözümü ise bireysel olarak uygulanabilen teknik adımlar ile sistemden gerçekleştirilen geliştirmeleri içermektedir.

CrowdStrike sorunu nedir, nasıl çözülür? CrowdStrike arızası ve Microsoft Windows Crowdstrike mavi ekran sorunu

Bir siber güvenlik platformu olan CrowdStrike Falcon tarafından yapılan geliştirmenin Windows işletim sisteminin kurulu olduğu cihazlarda mavi ekran sorununa yol açtığı görülmüştür. Buna bağlı olarak dünya genelinde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sunulan hizmetler aksarken mavi ekran sorununun nasıl giderileceği merak konusu olmuştur. Bu bağlamda “CrowdStrike sorunu nedir, neden kaynaklandı?” diyenlere teknik hatanın sebepleri ve çözüm önerileri açıklanmalıdır.

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CrowdStrike sorunu nedir?

Dünya genelinde farklı sektörlerde hizmet sunan pek çok kurum ve kuruluşu etkileyip mavi ekran hatasına sebebiyet veren teknik hatanın ne olduğu özellikle teknoloji meraklıların yakın takibe aldığı konulardandır. Mavi ekran sorununun kaynağı hakkında açıklama yapılabilmesi için ise Windows işletim sistemi ile CrowdStrike Falcon sensörü üzerine bilgi sunulmalıdır.

Bilindiği üzere pek çok cihaza kurulabilen işletim sistemlerinden biri olan Windows, yapılan güncellemelerle birlikte son sürümüyle kullanılabilir. CrowdStrike şirketine ait olan Falcon Identity Threat Protection adı verilen sensör ise bu işletim sistemine sahip cihazlarda kullanılabilen bir siber güvenlik çözümü programıdır. Falcon güvenlik çözümü ile Windows işletim sistemine ilişkin olan CrowdStrike arızası sebebiyle ortaya çıkan problemler ve bu arızanın dijital ortama yansıması ise aşağıdaki gibi detaylandırılabilir:

  • CrowdStrike şirketi tarafından siber güvenlik çözümleri sunmak amacıyla gelişitirilen Falcon sensöründe oluşan bir arıza Windows işletim sisteminin kullanıldığı cihazları etkilemiştir.
  • Bu arızanın Windows işletim sistemiyle çalışan cihazlarda, sistemde meydana gelen bir çakışma nedeniyle oluştuğu bilinir.
  • CrowdStrike Falcon Identity Threat Protection sensörü üzerinde meydana gelen arızanın dünya genelinde hizmet sunan pek çok kurum ve kuruluş ile işletmeyi etkilediği görülür.
  • Windows işletim sistemine sahip olan cihazların kullanıldığı işletmelerde Falcon arızası nedeniyle pek çok cihaz mavi ekran hatası vermiştir.
  • Sistemde çökme sorununun meydana gelmesine bağlı olarak havaalanlarından bankalara varan sayısız kurum ve kuruluşta kullanılan cihazlar geçici süreyle aktifliğini kaybetmiştir.
  • İddiaya göre Falcon sensör arızası Windows güncellemesiyle çakıştığı için ortaya çıkan bu sorun işletmelerin internet üzerinden sunduğu hizmetlerde kesinti yaşanmasına sebebiyet vermiştir.
  • Windows ve CrowdStrike şirketi tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda uygulanan Falcon arızası çözümü sayesinde pek çok işletmeyi etkileyen mavi ekran hatası giderilmiştir.

CrowdStrike sorunu nasıl oldu?

Tüm dünyayı etkileyen bir bilgisayar ve internet sorunu olan CrowdStrike Falcon sensörü arızasının neye bağlı olarak oluştuğu merak konusudur. Bu sorunun Windows işletim sistemine sahip olan cihazları doğrudan etkileyerek sistemin kilitlenmesine yol açtığı bilinir. İddialara göre dünya genelindeki pek çok işletmeyi etkileyen bu hata CrowdStrike Falcon sensöründeki bir teknik arıza ile Microsoft Windows güncellemesinin çakışmasından kaynaklı olarak oluşmuştur. Bu teknik arızaya bağlı olarak uzun süre boyunca mavi ekran hatası veren cihazlar sorun giderilene kadar kullanılamamıştır.

Microsoft tarafından yapılan resmî açıklamalarda da bu sorunun üçüncü parti bir yazılım platformunun güncellenmesinden ötürü geliştiği ve herhangi bir siber saldırı ile ilişkili olmadığı belirtilmiştir.

CrowdStrike sorunu nasıl çözülür?

İddiaya göre CrowdStrike Falcon sensörü ile Microsoft Windows güncellemesinin çakışmasına bağlı olarak ortaya çıkan mavi ekran sorunu pek çok ülkede havaalanı, banka, acil servis ve çeşitli işletmeler tarafından sunulan hizmetlerin askıya alınmasına yol açmıştır. Microsoft tarafından yapılan düzenlemelerle bu sorunun büyük çoğunluğunun giderildiği ve Windows işletim sistemine sahip olan cihazların yeniden aktif bir şekilde çalışır hâle getirildiği görülür. Ancak Microsoft tarafından sunulan çözümler ve Falcon sensörü için yapılan teknik geliştirmeler kullanıcılara aktarılsa da bu sorunun tamamen giderilmesinin birkaç gün daha alacağı belirtilmiştir. Microsoft Windows CroowdStrike mavi ekran sorunu oluştuğunda kullanıcılara sunulan temel çözüm önerisi ise aşağıdaki adımları içermektedir:

  1. Windows güvenli modda veya kurtarma ortamında yeniden başlatılmalıdır.
  2. Başlatma işleminden sonra C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike dizinine gidilmelidir.
  3. Bu dizinde yer alan ve C-00000291.sys ifadesi ile başlayan dosya bulunup adı değiştirilmelidir.

  4. Yukarıda sıralanan işlemler tamamlandığı takdirde bilgisayar normal bir şekilde yeniden başlatılmalıdır.

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