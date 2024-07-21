CrowdStrike sorunu nedir, nasıl çözülür? CrowdStrike arızası ve Microsoft Windows Crowdstrike mavi ekran sorunu

Bir siber güvenlik platformu olan CrowdStrike Falcon tarafından yapılan geliştirmenin Windows işletim sisteminin kurulu olduğu cihazlarda mavi ekran sorununa yol açtığı görülmüştür. Buna bağlı olarak dünya genelinde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sunulan hizmetler aksarken mavi ekran sorununun nasıl giderileceği merak konusu olmuştur. Bu bağlamda “CrowdStrike sorunu nedir, neden kaynaklandı?” diyenlere teknik hatanın sebepleri ve çözüm önerileri açıklanmalıdır.
Dünya genelinde farklı sektörlerde hizmet sunan pek çok kurum ve kuruluşu etkileyip mavi ekran hatasına sebebiyet veren teknik hatanın ne olduğu özellikle teknoloji meraklıların yakın takibe aldığı konulardandır. Mavi ekran sorununun kaynağı hakkında açıklama yapılabilmesi için ise Windows işletim sistemi ile CrowdStrike Falcon sensörü üzerine bilgi sunulmalıdır.
Bilindiği üzere pek çok cihaza kurulabilen işletim sistemlerinden biri olan Windows, yapılan güncellemelerle birlikte son sürümüyle kullanılabilir. CrowdStrike şirketine ait olan Falcon Identity Threat Protection adı verilen sensör ise bu işletim sistemine sahip cihazlarda kullanılabilen bir siber güvenlik çözümü programıdır. Falcon güvenlik çözümü ile Windows işletim sistemine ilişkin olan CrowdStrike arızası sebebiyle ortaya çıkan problemler ve bu arızanın dijital ortama yansıması ise aşağıdaki gibi detaylandırılabilir:
Tüm dünyayı etkileyen bir bilgisayar ve internet sorunu olan CrowdStrike Falcon sensörü arızasının neye bağlı olarak oluştuğu merak konusudur. Bu sorunun Windows işletim sistemine sahip olan cihazları doğrudan etkileyerek sistemin kilitlenmesine yol açtığı bilinir. İddialara göre dünya genelindeki pek çok işletmeyi etkileyen bu hata CrowdStrike Falcon sensöründeki bir teknik arıza ile Microsoft Windows güncellemesinin çakışmasından kaynaklı olarak oluşmuştur. Bu teknik arızaya bağlı olarak uzun süre boyunca mavi ekran hatası veren cihazlar sorun giderilene kadar kullanılamamıştır.
Microsoft tarafından yapılan resmî açıklamalarda da bu sorunun üçüncü parti bir yazılım platformunun güncellenmesinden ötürü geliştiği ve herhangi bir siber saldırı ile ilişkili olmadığı belirtilmiştir.
İddiaya göre CrowdStrike Falcon sensörü ile Microsoft Windows güncellemesinin çakışmasına bağlı olarak ortaya çıkan mavi ekran sorunu pek çok ülkede havaalanı, banka, acil servis ve çeşitli işletmeler tarafından sunulan hizmetlerin askıya alınmasına yol açmıştır. Microsoft tarafından yapılan düzenlemelerle bu sorunun büyük çoğunluğunun giderildiği ve Windows işletim sistemine sahip olan cihazların yeniden aktif bir şekilde çalışır hâle getirildiği görülür. Ancak Microsoft tarafından sunulan çözümler ve Falcon sensörü için yapılan teknik geliştirmeler kullanıcılara aktarılsa da bu sorunun tamamen giderilmesinin birkaç gün daha alacağı belirtilmiştir. Microsoft Windows CroowdStrike mavi ekran sorunu oluştuğunda kullanıcılara sunulan temel çözüm önerisi ise aşağıdaki adımları içermektedir:
Yukarıda sıralanan işlemler tamamlandığı takdirde bilgisayar normal bir şekilde yeniden başlatılmalıdır.