Crowne Plaza Florya'dan Sevgililer Günü Fırsatı

İSTANBUL, (DHA) - Crowne Plaza İstanbul Florya Sevgililer Günü'ne özel bir program düzenlediğini açıkladı. Kişi başı 200 lira olan akşam yemeği ve diğer birçok fırsat için otelle iletişime geçilip rezervasyon yapılması gerektiği aktarıldı.
Sevgililer Günü için hazırlıklar başladı.Crowne Plaza İstanbul Florya, bu geceyi özel geçirmek isteyen çiftler için avantajlı bir paket sunduğunu duyurdu. Otelden yapılan yazılı açıklamada, sevgililer,14 Şubat’ta AtroxLounge’ta DJ performansı eşliğinde şeflerin özel hazırladığı lezzetlerden oluşan akşam yemeğine davet edildi.
Açıklamanın devamında, geceyi otelde geçirmek isteyen sevgililer içinde indirimli fiyatların geçerli olduğu bildirildi. LiveraSpa'da çiftlerin, özel VIP Spasüitinde birbirinden farklı masajlar, cilt ve güzellik bakımları hizmetlerini yüzde 20 indirimle alacakları belirtildi. Otelde konaklayan sevgililer, ertesi gün dünyanın en büyük tematik akvaryumunu, Türkiye'nin ilk kutup penguenlerini ziyaret edebilir ve Aqua Florya Alışveriş Merkezi’nde alışveriş keyfi yaşayabilir.
Operasyonlar peş peşe geldi! Çok sayıda askere gözaltı
Küfürleştikleri kahvehane önünde yeniden karşılaşınca... Dehşet!
Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili seçmene: Bulguru ye iyileşeceksin
Pentagon'dan flaş karar! 3 bin 750 askeri gönderiyorlar
Trump'a karşı harekete geçtiler! 'Irak, babanın çiftliği değil'
Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum