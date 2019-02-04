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Crowne Plaza Florya'dan Sevgililer Günü Fırsatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 12:27 | Son Güncelleme

Crowne Plaza İstanbul Florya Sevgililer Günü'ne özel bir program düzenlediğini açıkladı.

Crowne Plaza Florya'dan Sevgililer Günü Fırsatı

İSTANBUL, (DHA) - Crowne Plaza İstanbul Florya Sevgililer Günü'ne özel bir program düzenlediğini açıkladı. Kişi başı 200 lira olan akşam yemeği ve diğer birçok fırsat için otelle iletişime geçilip rezervasyon yapılması gerektiği aktarıldı.

Sevgililer Günü için hazırlıklar başladı.Crowne Plaza İstanbul Florya, bu geceyi özel geçirmek isteyen çiftler için avantajlı bir paket sunduğunu duyurdu. Otelden yapılan yazılı açıklamada, sevgililer,14 Şubat’ta AtroxLounge’ta DJ performansı eşliğinde şeflerin özel hazırladığı lezzetlerden oluşan akşam yemeğine davet edildi.

Açıklamanın devamında, geceyi otelde geçirmek isteyen sevgililer içinde indirimli fiyatların geçerli olduğu bildirildi. LiveraSpa'da çiftlerin, özel VIP Spasüitinde birbirinden farklı masajlar, cilt ve güzellik bakımları hizmetlerini yüzde 20 indirimle alacakları belirtildi. Otelde konaklayan sevgililer, ertesi gün dünyanın en büyük tematik akvaryumunu, Türkiye'nin ilk kutup penguenlerini ziyaret edebilir ve Aqua Florya Alışveriş Merkezi’nde alışveriş keyfi yaşayabilir.

Crowne Plaza Florya'dan Sevgililer Günü Fırsatı

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