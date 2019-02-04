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Crowne Plaza İstanbul Florya'dan Sevgililer Günü'ne özel program

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 10:31 | Son Güncelleme

Crowne Plaza İstanbul Florya'dan Sevgililer Günü'ne özel program

İSTANBUL (AA) - Crowne Plaza İstanbul Florya, Sevgililer Günü'nü dolu dolu geçirmek isteyenler için özel program hazırladı.

Crowne Plaza İstanbul Florya'nın açıklamasına göre, her detayın düşünüldüğü özel program, Sevgililer Günü'nü dolu dolu yaşama fırsatı sunuyor.

Atrox Lounge'ta 14 Şubat'ta DJ performansı eşliğinde gerçekleşecek akşam programında, katılımcılar, şeflerin Sevgililer Günü için özel olarak hazırlayacağı, hem damaklara hem de kalplere hitap eden lezzetlerle tanışacabilecek, mum ışığıyla aydınlatılmış, aşk teması ile dekore edilmiş atmosferde akşam yemeğini daha da romantik hale getirebilecek.

Açıklamada, yemek ve DJ performansının ardından çiftlerin geceyi Crowne Plaza İstanbul Florya'da geçirebileceği, sevgililere özel odaya kahvaltı hizmetinden faydalanılabileceği, ayrıca SPA hizmetinin yüzde 20 alınabileceği aktarıldı.

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Crowne Plaza İstanbul Florya

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