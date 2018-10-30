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"CRR Fuaye Dinletileri" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 10:59 | Son Güncelleme

"CRR Fuaye Dinletileri" başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda, yeni sezonda her etkinlik öncesi fuaye alanında müzik dinletisi sunuluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Her zaman iyi müzik" sloganıyla programlarını hazırlayan CRR fuayesinde, konser saatini bekleyen konuklar için dinleti organize ediliyor.

"CRR Fuaye Dinletileri" kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Orkestralar Müdürlüğü Oda Müziği Topluluğu duo ve kuartet olarak performans sergiliyor.

Saat 19.00 ile 19.45 arası sunulan dinleti, o akşam gerçekleşecek konserin içeriğine göre şekilleniyor.

Flütte Duygu Şahiner ve arpta Burcu Aygider, duo olarak sergiledikleri performansta, Türk ve dünya müziğinden örnekler icra ediyor.

Fagotta Hande Everes, obuada Beste Özensoy, klarnette Merve Türkmen ve flütte Ceyda Sağlam'ın kuartet olarak sundukları dinletinin repertuvarı ise dünya klasiklerinden oluşuyor.

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