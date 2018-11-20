CRR'de 4 konser müzikseverleri buluşturacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda, 20-25 Kasım tarihleri arasında 4 konser verilecek.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, 20 Kasım akşamı Klasik Türk Müziği sanatçısı ve neyzen Ender Doğan, "İrfan Türküleri" başlıklı konserde sahne alacak.
Ender Doğan, konserinde halk müziğinde Tatyan olarak isimlendirilen, tekke müziğinin kenarda kalmış, unutulmaya yüz tutmuş önemli eserlerini, usta yorumuyla dinleyicilere sunacak.
Konserde, Erzurum, Harput, Erzincan, Tokat, Sivas ve Urfa yörelerinden derlenen eserler icra edecek.
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- "İki Cihanda Bir Güzel"
Peygamber Efendimiz (S.A.V.) için yazılan şiirlerin naatların en sevilen bestelerinden hazırlanan "İki Cihanda Bir Güzel" özel programı, 22 Kasım'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak.
Ali Bektaş'ın takdimiyle başlayacak ve naat okumalarıyla renklenecek programa, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Çelik konuşmacı olarak katılacak.
Programda İbrahim Suat Erbay, Murat Irkılata ve Eray Cinpir solist olarak sahne alacak, naathan olarak ise Bekir Büyükbaş yer alacak.
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- Lior Shambadal
Berlin Senfoni Orkestrası'nın daimi şefi Lior Shambadal İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nı yönetmek için 23 Kasım'da müzikseverlerle buluşacak.
Konserde virtüöz Pelin Halkacı, 1625 tarihli H. Amati kemanıyla solist olarak yer alacak.
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- Çocuklarımızın Sesi Tanburi Cemil Bey Eserleri
Klasik Türk musikisinin dehalarından Tanburi Cemil Bey’in eserlerini çocukların seslendireceği konser 25 Kasım'da müzikseverlerle buluşacak.
Korunmaya muhtaç ve yetenekli 10-14 yaş grubu çocuklara 2017'den bu yana müzik ve tezyini sanatlar eğitimi veren Mim Sanat Derneği, birinci öğrenim yılı sonuçlarını sanatseverlerle paylaşacak.
Dernek bu kapsamda konserin yanı sıra CRR Fuayesi'nde "Tezyini Sanatlar" başlıklı bir de sergi düzenleyecek. Sergide çocukların tezyini sanat çalışmaları sonucu ortaya çıkan eserleri yer alacak.
Mim Sanat Derneği eğitim programı; tezhip, minyatür, kaatı, desen ve çizim çalışmalarını içeren görsel sanatlardan ve kanun, tambur, kemençe, ney ve vurmalı çalgılar sınıflarındaki çocukların performans becerilerine yönelik işitsel sanatlardan oluşacak.
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