CRR'de 4 konser müzikseverleri buluşturacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda, 20-25 Kasım tarihleri arasında 4 konser verilecek.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 20 Kasım akşamı Klasik Türk Müziği sanatçısı ve neyzen Ender Doğan, "İrfan Türküleri" başlıklı konserde sahne alacak.

Ender Doğan, konserinde halk müziğinde Tatyan olarak isimlendirilen, tekke müziğinin kenarda kalmış, unutulmaya yüz tutmuş önemli eserlerini, usta yorumuyla dinleyicilere sunacak.

Konserde, Erzurum, Harput, Erzincan, Tokat, Sivas ve Urfa yörelerinden derlenen eserler icra edecek.

\

- "İki Cihanda Bir Güzel"

Peygamber Efendimiz (S.A.V.) için yazılan şiirlerin naatların en sevilen bestelerinden hazırlanan "İki Cihanda Bir Güzel" özel programı, 22 Kasım'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak.

Ali Bektaş'ın takdimiyle başlayacak ve naat okumalarıyla renklenecek programa, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Çelik konuşmacı olarak katılacak.

Programda İbrahim Suat Erbay, Murat Irkılata ve Eray Cinpir solist olarak sahne alacak, naathan olarak ise Bekir Büyükbaş yer alacak.