CRR'de 5 konser müzikseverleri buluşturacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda, 9-14 Kasım tarihleri arasında 5 konser verilecek.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 9 Kasım'da "Hasretim Sana" başlıklı Yalçın Tura Özel Konseri'nde, besteci, araştırmacı, şair, yazar ve kompozitör Prof. Yalçın Tura'nın eserlerini, Melihat Gülses yorumlayacak.
Konserde Gülses'e, şef İhsan Özer tarafından geleneksel ve evrensel enstrümanlardan özel oluşturulmuş orkestra ve koro eşlik edecek.
Mehmet Özbek danışmanlığında gerçekleşecek "Gazelden Hoyrata Harput'tan Urfa'ya" adlı konser, 11 Kasım'da gerçekleştirilecek.
Konserde gazelhanlar Muzaffer Ertürk, Hasan Öztürk, Zülfü Demirtaş, Adnan Çilesiz, Faik Doğukan Öztürk, Bekir Çiçek, Halil Altıngöz, Bakır Karadağlı ve Halil Sezgin sahne alarak bölgelerin gazel, hoyrat ve türkülerini seslendirecek.
"Bizim Havalarımız" konserinde, 12 Kasım'da, Zafer Gündoğdu yönetiminde Oğuz Akbaş, Aysun Gültekin, Meltem Yılmazkaya ve Sercan Direk Erkekler solist olarak sahne alacak.
Flamenko gitarının önemli temsilcilerinden Doğan Canku da 13 Kasım'da CRR'de dinleyicileriyle bir araya gelecek.
Türk müziğinin önemli bestecilerinden Yusuf Nalkesen, "Müziğin Ustaları" başlıklı konserle 14 Kasım'da eserleriyle anılacak.
Konserde, müzikseverler aralarında "Veda Busesi", "Saymadım Kaç Yıl Oldu?", "İçimdesin", "Gitmek mi Zor" ve "Dargın Ayrılmayalım"ın bulunduğu Nalkesen'in eserlerini Zekai Tunca, Dilek Türkan, Çiğdem Yarkın ve Bekir Ünlüataer'in sesinden dinleyecek.
TBMM'de çok sert tartışma! 'Bu arkadaşa Largactil vurdurun'
Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde
ABD, İran'a yaptırımların detaylarını açıkladı!
İçişleri Bakanının sevgilisi, bakanla yatak fotoğrafı yayınladı
Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı
AK Partili eski milletvekili Ziyaeddin Yağcı hayatını kaybetti
Akdeniz Üniversitesi Rektörü'nden öğrenciye: Ne yapalım Nuran...
Sakarya'da öldürüldü! Diş uzunluğu 26 santimetre, kendisi 350 kilo...
Masaj koltuğuna oturmadan bir kez daha düşünün
Tuvalette telefon kullananlar dikkat! Tüm dışkısal maddeler...
Apple'dan Türkiye'deki mağazalarında büyük zam!
Okuyucu Yorumları 0 yorum