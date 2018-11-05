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CRR'de 5 konser müzikseverleri buluşturacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 18:18 | Son Güncelleme

CRR'de 5 konser müzikseverleri buluşturacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda, 9-14 Kasım tarihleri arasında 5 konser verilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 9 Kasım'da "Hasretim Sana" başlıklı Yalçın Tura Özel Konseri'nde, besteci, araştırmacı, şair, yazar ve kompozitör Prof. Yalçın Tura'nın eserlerini, Melihat Gülses yorumlayacak.

Konserde Gülses'e, şef İhsan Özer tarafından geleneksel ve evrensel enstrümanlardan özel oluşturulmuş orkestra ve koro eşlik edecek.

Mehmet Özbek danışmanlığında gerçekleşecek "Gazelden Hoyrata Harput'tan Urfa'ya" adlı konser, 11 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Konserde gazelhanlar Muzaffer Ertürk, Hasan Öztürk, Zülfü Demirtaş, Adnan Çilesiz, Faik Doğukan Öztürk, Bekir Çiçek, Halil Altıngöz, Bakır Karadağlı ve Halil Sezgin sahne alarak bölgelerin gazel, hoyrat ve türkülerini seslendirecek.

"Bizim Havalarımız" konserinde, 12 Kasım'da, Zafer Gündoğdu yönetiminde Oğuz Akbaş, Aysun Gültekin, Meltem Yılmazkaya ve Sercan Direk Erkekler solist olarak sahne alacak.

Flamenko gitarının önemli temsilcilerinden Doğan Canku da 13 Kasım'da CRR'de dinleyicileriyle bir araya gelecek.

Türk müziğinin önemli bestecilerinden Yusuf Nalkesen, "Müziğin Ustaları" başlıklı konserle 14 Kasım'da eserleriyle anılacak.

Konserde, müzikseverler aralarında "Veda Busesi", "Saymadım Kaç Yıl Oldu?", "İçimdesin", "Gitmek mi Zor" ve "Dargın Ayrılmayalım"ın bulunduğu Nalkesen'in eserlerini Zekai Tunca, Dilek Türkan, Çiğdem Yarkın ve Bekir Ünlüataer'in sesinden dinleyecek.

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CRR konser

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