CRR'de 5 konser müzikseverleri buluşturacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda, 9-14 Kasım tarihleri arasında 5 konser verilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 9 Kasım'da "Hasretim Sana" başlıklı Yalçın Tura Özel Konseri'nde, besteci, araştırmacı, şair, yazar ve kompozitör Prof. Yalçın Tura'nın eserlerini, Melihat Gülses yorumlayacak.

Konserde Gülses'e, şef İhsan Özer tarafından geleneksel ve evrensel enstrümanlardan özel oluşturulmuş orkestra ve koro eşlik edecek.

Mehmet Özbek danışmanlığında gerçekleşecek "Gazelden Hoyrata Harput'tan Urfa'ya" adlı konser, 11 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Konserde gazelhanlar Muzaffer Ertürk, Hasan Öztürk, Zülfü Demirtaş, Adnan Çilesiz, Faik Doğukan Öztürk, Bekir Çiçek, Halil Altıngöz, Bakır Karadağlı ve Halil Sezgin sahne alarak bölgelerin gazel, hoyrat ve türkülerini seslendirecek.

"Bizim Havalarımız" konserinde, 12 Kasım'da, Zafer Gündoğdu yönetiminde Oğuz Akbaş, Aysun Gültekin, Meltem Yılmazkaya ve Sercan Direk Erkekler solist olarak sahne alacak.