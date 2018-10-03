CRR'de sezon Kromatik Konçerto konseriyle açılacak

İSTANBUL (AA) - Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda 2018-2019 kültür sanat sezonu, adını taşıdığı ünlü besteciye ithafen "Cemal Reşit Rey'den Seçkiler" başlıklı konserle başlayacak.
Cemal Reşid Rey'in 1932'de tamamlamış olduğu Kromatik Konçerto, bestecinin öğrencilerinden Aydın Karlıbel'in solistliğinde Türkiye'de ilk kez seslendirilecek.
Konserde, Can Okan yönetimindeki sahne alacak CRR Senfoni Orkestrasına, piyanoda Dr. Aydın Karlıbel ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi solistlerinden tenor Hüseyin Likos eşlik edecek.
Cemal Reşit Rey’in "Mistik" şiirinin de seslendireceği Likos konserde ayrıca Rey'in "Enstantaneler" (1931) ve "Senfonik Şiir" (1971) eserleri de okunacak.
- CRR'de Ekim'de 18 konser yapılacak
CRR Genel Sanat Yönetmenliği yeni sezonda; Klasik Türk Müziği, Klasik Batı Müziği, Türk Tasavvuf Müziği, dünya müziği ve Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini ve nitelikli müzisyenleri sanatseverlerle buluşturmaya devam edecek.
Farklı içerikteki sürpriz projelerle mayıs ayına kadar devam edecek konser sezonu, 4 Ekim'de başlayacak.
Etkinlikler, 5 Ekim'de Emel Sayın "Arif Sami Toker Şarkıları", 6 Ekim'de CRR Türk Müziği Topluluğu "Rast Makamı", 8 Ekim'de Muzaffer Ertürk "İstanbul ve Anadolu Türküleri", 9 Ekim'de Mahsa Vahdat ve Coşkun Karademir "Endless Path - Sonsuz Yol", 10 Ekim'de Ahmet Özhan "Sonbahar Şarkıları", 12 Ekim'de Ömer Faruk Tekbilek Ensemble "Love is my religion", 13 Ekim'de Neşet Ertaş Türküleri, 14 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, 15 Ekim'de Endülüs'ten Anadolu'ya Sesler ve İzler, 16 Ekim'de Lisa Simone, 19 Ekim'de İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu "Ah Güzel İstanbul", 22 Ekim'de Ezelden Gazele, 23 Ekim'de CRR Caz Orkestrası, 24 Ekim'de İpek Açar ve Hakan Aysev "Yolu Sevgiden Geçen Şarkılar", 25 Ekim'de Sınır Ötesi Macarlar Konseri, 27 Ekim'de Lejla Jusic "Saraybosna'dan İstanbul'a Sevdalinka" ve 31 Ekim'de Erol Deran Müzik Topluluğu ile devam edecek.
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