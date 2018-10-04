İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 2018-2019 kültür sanat sezonu açıldı.

Sezon, Cumhuriyet tarihinin ilk kuşak bestecilerinden Cemal Reşit Rey'in 1932 yılında tamamladığı ve 85 yıl önce Paris'te gerçekleştirdiği "Kromatik Konçerto" konseriyle başladı.

Konserde, Türkiye'de ilk kez CRR Senfoni Orkestrası tarafından seslendirilen Konçerto'nun yanı sıra CRR arşivinde keşfedilen Cemal Reşit Rey'in kendi el yazısıyla yazdığı eserlerinin notaları da ilk kez müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

"Cemal Reşit Rey'den Seçkiler" başlıklı konserde, Can Okan yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası'na piyanoda Dr. Aydın Karlıbel ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi solistlerinden tenor Hüseyin Likos eşlik etti.

Cemal Reşit Rey'in "Mistik" adlı şiirinin Likos tarafından seslendirildiği etkinlikte ayrıca "Enstantaneler" (1931) ve "Senfonik Şiir" (1971) eserleri de dinleyicilerle buluştu.

- Cemal Reşit Rey

Besteci, eğitimci, piyano pedagogu, piyanist, şef ve İstanbul Şehir Orkestrası'nın kurucusu Cemal Reşit Rey, Kudüs'te 1904 yılında dünyaya geldi.