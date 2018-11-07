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CRR'de Uluslararası Gitar Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 12:44 | Son Güncelleme

Müzikseverler, 16-18 Kasım'da gerçekleştirilecek festivalde, klasik gitarın yanı sıra flamenko gitarı performanslarını da takip edebilecek

İSTANBUL (AA) - "3. CRR Uluslararası Gitar Festivali" 16 Kasım'da başlayacak.

İçeriği açısından dünyanın önde gelen gitar festivallerinden olmayı hedefleyen festival, 16-18 Kasım'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda dünyaca ünlü gitar sanatçılarını ağırlayacak.

Festival kapsamında İspanya'dan Marco Socias ve İgnacio Rodes, İtalya'dan Salvatore Seminera, Venezuela'dan Gabriel Gullien, Fransa'dan Laurent Boutros ve Arjantin'den Latin müziğinin duayenlerinden Ricardo Moyano performans sergileyecek.

Ayrıca "3. CRR Uluslararası Gitar Festivali" programında, Türkiye'deki gitar dünyasının vazgeçilmez isimlerinden Melih Güzel ve Hüsrev İsfendiyaroğlu da yer alacak.

Dünya çapında verdiği konserlerle ülkemizi temsil eden gitarist Sinan Erşahin ve birçok başarılı projeye imza atan Kağan Korad, flüt sanatçısı Nihan Atalay ve bandoneon sanatçısı Tolga Salman da müzikseverlerle buluşacak.

- Flamenko gitarı da festivale katıldı

Bu yıl klasik gitarın yanı sıra flamenko gitarı performanslarının da sergileneceği festivalde, Türkiye'de flamenko müziğine gönül veren gitaristler Ezgi Anıl ve flamenko gitarı eğitiminin duayeni Ilgaz Benekay seyirciyle buluşacak.

Festival kapsamında Marco Socias, Mehmet Gürgün, Ignacio Rodes, Ilgaz Benakay, Gabriel Gullien ve Mehmet Gürgün ustalık sınıfı dersler ile gitar tutkunlarıyla buluşacak.

Üç gün boyunca 16 sanatçının performans sergileyeceği festival kapsamında, 6 konser ve 6 masterclass gerçekleştirilecek.

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CRR CRR Uluslararası Gitar Festivali Gabriel Gullien Gitar Festivali İgnacio Rodes Laurent Boutros Marco Socias Salvatore Seminera

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