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CRR'de yeni sezon 9 Ekim'de başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 16:56 | Son Güncelleme

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 2019-2020 sezonu 9 Ekim akşamı CRR Senfoni Orkestrası ve Korosu'nun konseriyle başlayacak

İSTANBUL (AA) - Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu 2019-2020 sezonunda CRR Senfoni Orkestrası ve Korosu'nun vereceği konserle kapılarını açıyor.

Yapılan açıklamaya göre, şef Cemi'i Can Deliorman'ın yöneteceği CRR Senfoni Orkestrası ve Korosu konseri 9 Ekim akşamı müzikseverlerle buluşacak.

Soprano Evren Işık ve Deniz Yetim, mezzo soprano Aylin Ateş, tenor Caner Akın, bas bariton Zafer Erdaş'ın solist olarak yer alacağı konserin repertuvarında Türk ve yabancı bestecilere ait opera, operet, dans ve türkülerden oluşan 21 eser yer alacak.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 11 Ekim'de Natalia Ponomarchuk yönetiminde sahne alacak. Konserde, obua sanatçısı Sezai Kocabıyık solist olarak yer alacak.

Mehmet Güntekin’in yöneteceği Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, sezonun ilk konserinde 13 Ekim Pazar günü Abdülali Efendi'ye ait 500 yıllık bir eser de seslendirilecek.

Rast makamından eserlerin de dinleyiciyle buluşacağı konsere solist olarak Ezgi Köker, tanburda Birol Yayla, udda Samim Karaca, neyde Salih Bilgin, kanunda Taner Sayacıoğlu, kemençede ise Lütfiye Özer koroya eşlik edecek.

- Erzincan ve Kalhor ile Horasan'dan Anadolu'ya yolculuk

Anadolu Müziği'nin ve bağlamanın yaşayan icracılarından Erdal Erzincan, 13 Ekim akşamı dünyaca ünlü kemança virtüözü Kayhan Kalhor ile buluşacak.

Klasik müzik sanatçısı keman virtüözü Charlie Siem ve piyano virtüözü Caroline Jaya-Ratnam 15 Ekim'de CRR'de sahne alacak.

Stanley Clarke, The Message albümünün dünya turnesi kapsamında 16 Ekim'de konser verecek. Clarke'e konserde, Beka Gochiashvili, Cameron Graves, Shariq Tucker, Salar Nader ve Evan Garr eşlik edecek.

Portekiz geleneksel müziğini, kendi ülkesinin ve dünyaca ünlü şairlerin sözleriyle buluşturan fado sanatçısı Branco ise 20 Ekim'de sahne alacak.

Etkinlikler, 21 Ekim'de Nail Yavuzoğlu yönetimindeki CRR Caz Orkestrası, 22 Ekim'de Trio Immersio konseri, 24 Ekim'de Şef Oğuzhan Balcı yönetiminde İDSO'nun Cumhuriyet Bayramı konseri, 26 Ekim'de Azerbaycanlı piyanist İslam Manafov'un çocuk ve gençlerle buluşması, aynı tarihte Şef Hakan Şensoy yönetimindeki Ahmet Adnan Saygun eserlerini seslendirileceği Filarmonia İstanbul konseri, 27 Ekim'de Kuvay-i Milliye'den Kurtuluş'a konseri, 29 Ekim'de İstanbul Oda Orkestrası'nın Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri ve 31 Ekim'de 13 müzisyenden oluşan Barok müzik topluluğu Dissonance Ensemble konseriyle devam edecek.

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