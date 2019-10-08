CRR'de yeni sezon 9 Ekim'de başlıyor

İSTANBUL (AA) - Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu 2019-2020 sezonunda CRR Senfoni Orkestrası ve Korosu'nun vereceği konserle kapılarını açıyor.

Yapılan açıklamaya göre, şef Cemi'i Can Deliorman'ın yöneteceği CRR Senfoni Orkestrası ve Korosu konseri 9 Ekim akşamı müzikseverlerle buluşacak.

Soprano Evren Işık ve Deniz Yetim, mezzo soprano Aylin Ateş, tenor Caner Akın, bas bariton Zafer Erdaş'ın solist olarak yer alacağı konserin repertuvarında Türk ve yabancı bestecilere ait opera, operet, dans ve türkülerden oluşan 21 eser yer alacak.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 11 Ekim'de Natalia Ponomarchuk yönetiminde sahne alacak. Konserde, obua sanatçısı Sezai Kocabıyık solist olarak yer alacak.

Mehmet Güntekin’in yöneteceği Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, sezonun ilk konserinde 13 Ekim Pazar günü Abdülali Efendi'ye ait 500 yıllık bir eser de seslendirilecek.

Rast makamından eserlerin de dinleyiciyle buluşacağı konsere solist olarak Ezgi Köker, tanburda Birol Yayla, udda Samim Karaca, neyde Salih Bilgin, kanunda Taner Sayacıoğlu, kemençede ise Lütfiye Özer koroya eşlik edecek.