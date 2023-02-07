Crush sendromu nedir, ne demek? Crush sendromu tedavisi var mı? İşte crush syndrome komplikasyonları

Crush sendromu hakkında araştırmalar, geçtiğimiz gün meydana Peki Crush sendromu nedir, ne demek? Crush sendromu tedavisi var mı? Crush sendromu, vücudun baskıya maruz kalması sonucunda oluşan ödem, şok, böbrek yetmezliği, kalp ve solunum yetmezliği gibi sonuçlara deniliyor. İşte crush syndrome komplikasyonları...

CRUSH SENDROMU NEDİR?

İş ve trafik kazalarında alınan darbeler, çığ düşmesi, kar kitlesinin altında kalmak veya göçük altında kalmak, crush sendromuna yol açar. İlk olarak 1909'daki Mesina depreminde tanımlanan bu sendrom, depremden sağ kurtulan kişilerin halsizlik ve ödem belirtileri ile öldüklerini

İş ve trafik kazalarındaki darbeler, çığ düşmesi ile kar kitlesinin altıda kalmak crush sendromuna yol açsa da en sık ve yaygın neden deprem sebebiyle göçük altında kalmaktır. Crush sendromu olarak 1909 yılındaki Messina depremi'nde tanımlanmıştır. Deprem sonrası sağ kurtulan kişilerin halsizlik ve ödem gibi belirtilerle hayatını kaybettiği gözlemlenmiştir.

CRUSH SENDROMU SEMPTOMLARI NELER?

Crush sendromu olan kişilerde en fazla oluşan semptonlar kahverengi idrar, ödem, halsizlik, aritmi ve düşük tansiyondur. Enkazdan çıkan kişi başlarda sağlıklı görülenilir ancak potasyum (K) ve ezilen doku proteinlerinin kana karışması; böbrek, kalp ve akciğer gibi organları etkiler ve belli bir vakit geçtikten sonra kan basıncında düşme, solunum yetmezliği ve ölüm meydana gelir.

CRUSH SENDROMU TEDAVİSİ VAR MIDIR?

Crush sendromunda ilk başvurulan yöntem, saatte 1 litre hızla, kandaki sıvı oranını arttırmaktır.Potasyum değerinin düşürülmesi ve fasiotomi yaygın bir tedavi yöntemidir. Diyaliz ise diğerlerine göre daha az yaygın bir tedavidir.

