Crysis 4 mü geliyor? Crytek'ten müjde niteliğinde fragman!

Crytek tarafından geliştirilecek yeni bir Crysis olasılığı hakkında birçok söylenti vardı. Olası bir devam oyunu aslında hiç de şaşırtıcı olmazdı. Fakat bugün Crytek'ten gelen bir paylaşım oldukça sürpriz oldu. Paylaşıma bakılırsa, Crysis 4 muhtemelen geliyor.

CRYSIS 4 YOLDA! CRYTEK GİZEMLİ BİR FRAGMAN YAYINLADI

Crytek, Twitter üzerinden sinematik bir fragman yayınladı. Fragman, yüksek olasılıkla Crysis 4'ün geleceğini gösteriyor. Ancak fragman boyunca oyuna dair herhangi bir oynanış anı gösterilmiyor, çıkış tarihi konusunda da bir bilgi verilmiyor.

It's time to join the journey and be the hero.



A Crytek Announcement. pic.twitter.com/Ohbux0w0s5 — Crytek (@Crytek) January 26, 2022

Sadece bir Güneş'ten çökmekte olan bir binaya kadar bir dizi görüntü, büyük bir 4 rakamı ve "Yolculuğa katıl. kahraman ol." ("Join the journey. become the hero.") ifadesi gösteriliyor.

CRYSIS 4'ÜN ÇIKIŞ TARİHİNİ YAKINDA AÇIKLAYABİLİR

Eğer gerçekten de Crysis 4 geliyorsa, yakında Crysis 4'ün çıkış tarihi gibi önemli bilgilerin Crytek tarafından aktarılmasını bekliyoruz.

