Crysis 4 mü geliyor? Crytek'ten müjde niteliğinde fragman!

Crytek tarafından geliştirilecek yeni bir Crysis olasılığı hakkında birçok söylenti vardı. Olası bir devam oyunu aslında hiç de şaşırtıcı olmazdı. Fakat bugün Crytek'ten gelen bir paylaşım oldukça sürpriz oldu. Paylaşıma bakılırsa, Crysis 4 muhtemelen geliyor.

Crytek, Twitter üzerinden sinematik bir fragman yayınladı. Fragman, yüksek olasılıkla Crysis 4'ün geleceğini gösteriyor. Ancak fragman boyunca oyuna dair herhangi bir oynanış anı gösterilmiyor, çıkış tarihi konusunda da bir bilgi verilmiyor.

It's time to join the journey and be the hero.



A Crytek Announcement. pic.twitter.com/Ohbux0w0s5