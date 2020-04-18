Crysis, Crysis Remastered sürümü ile karşımıza çıkacak!

Serinin üçüncü oyunundan sonra ses soluk çıkartmayan Crytek, bugün bomba gibi bir duyuru ile karşımıza çıktı. PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için Crysis Remastered sürümünün geleceği açıklandı.

İsminden de anlayacağınız gibi bu bir yeni oyun olmayacak. Grafiksel makyajlamaların yapılacağı Remastered sürümü, yine yepyeni bir oyun gibi görünecek. Yaz aylarında çıkışını gerçekleştirmesi beklenen oyunda yüksek çözünürlükte dokular, anti-aliasing, SSDO, SVOGI, derinlik alanı, yeni ışıklandırma, hareket bulanıklılığı, paralaks oklüzyon haritalama, parçacık efektleri, hacimsel ışıklandırma, ışık huzmesi, screen space reflection ve ray tracing gibi grafiksel geliştirmeler yer alacak.

Crytek ve Saber Interactive işbirliği ile geliştirilen oyun yine bizleri FPS’in doruklarına çıkaracak. Son dönemde, Doom Eternal dışında FPS türünde sağlam oyun görememiştik. Crysis’in yepyeni grafikleri ile karşımıza çıkacak olan yeni oyunu bu açlığı fazlasıyla giderecek gibi görünüyor.

2007’deki oyunu Metacritic’ten 91 puan alarak en yüksek puana sahip FPS oyunları arasında yer almayı başarmıştı. 2020 yılındaki yani tam 13 yıl sonraki yenilenmiş grafikli sürümünün yine aynı seviyede puanlar alacağını düşünüyoruz.

Şimdilik oyun hakkında bilinenler bu kadar. Bakalım iki firma güçlerini birleştirip sadece grafiğe mi odaklanacak yoksa mekaniklerde ve yapay zekada bir takım iyileştirmeler de yapacaklar mı?

450 TL değerindeki oyun ücretsiz oldu!

