Crysis serisi Xbox One’a geldi

Microsoft’un Xbox One için tasarladığı en önemli sistemlerden birisi de geriye uyumluluk. Bilindiği üzere bu sistem sayesinde Xbox 360 için çıkmış olan yapımları, Xbox One üzerinden oynamamız mümkün olabiliyor.
Dilerseniz bu oyunları dijital mağaza üzerinden satın alabiliyor, dilerseniz de diski takarak hemen oynamaya başlayabiliyorsunuz.
Microsoft daha önce yaptığı açıklamada Xbox One geriye uyumluluk sistemine 500’den fazla oyunun eklendiğini açıklamıştı. Geçtiğimiz gün bu sisteme dahil olan Crysis serisi ile birlikte sayı 541’e çıktı.
Microsoft, Yerli kardeşler tarafından kurulan Crytek’in geliştirdiği Crysis serisinin tamamını Xbox One geriye uyumluluk sistemine eklediğini açıkladı. Zaten serinin ilk oyunu daha önce bu sisteme yüklenmişti. İkinci ve üçüncü oyunun da eklenmesiyle birlikte Crysis Xbox One üzerinden oynanabilir hale geldi.
Crysis serisi şu anda Xbox Store’da tek tek satılıyor. Microsoft her bir oyun için 20 dolar talep ediyor. Yani Crysis 1, 2 ve 3’ü satın aldığınızda yaklaşık olarak 60 dolarlık bir ödeme yapmanız gerekiyor.
Şunu da hatırlatmak gerekiyor. Microsoft bazen geriye uyumluluk moduna eklediği oyunları, Gamepass’e de ekleyebiliyor. Dolayısıyla Crysis serisi için ekstra bir ücret ödemek istemiyorsanız, biraz beklemenizi tavsiye ederiz.
Nokia X7 (7.1 Plus) resmen duyuruldu! İşte tüm detaylar!
Cemal Kaşıkçı için konsoloslukta yapılan aramada kırmızı leke detayı
Suudi 'katliam timi'nde yer alan El Bostani kazada öldü
Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!
Tutuklanan sosyal medya fenomeni 'Gagabulut'un ifadesi ortaya çıktı
ABD'de Suudi Arabistan'a silah ambargosu teklifi
TBMM'de bir ilk: Dört siyasi parti aynı önergede buluştu!
Edirne'de turist akını sonrası esnaflar harekete geçti
Eski eşi kabusu oldu! Hayatı karardı
Huawei'in yeni telefonları Huawei Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 X tanıtıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum