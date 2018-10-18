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Crysis serisi Xbox One’a geldi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.10.2018 08:38 | Son Güncelleme

Yerli kardeşlerin başında bulunduğu Crytek stüdyosu tarafından geliştirilen ve oyun dünyasına damga vuran serilerden biri olan Crysis geri uyumluluk sistemine eklendi. Crysis serisi artık Xbox One’da oynanabilecek.

Crysis serisi Xbox One’a geldi

Microsoft’un Xbox One için tasarladığı en önemli sistemlerden birisi de geriye uyumluluk. Bilindiği üzere bu sistem sayesinde Xbox 360 için çıkmış olan yapımları, Xbox One üzerinden oynamamız mümkün olabiliyor.

Dilerseniz bu oyunları dijital mağaza üzerinden satın alabiliyor, dilerseniz de diski takarak hemen oynamaya başlayabiliyorsunuz.
Microsoft daha önce yaptığı açıklamada Xbox One geriye uyumluluk sistemine 500’den fazla oyunun eklendiğini açıklamıştı. Geçtiğimiz gün bu sisteme dahil olan Crysis serisi ile birlikte sayı 541’e çıktı.

Microsoft, Yerli kardeşler tarafından kurulan Crytek’in geliştirdiği Crysis serisinin tamamını Xbox One geriye uyumluluk sistemine eklediğini açıkladı. Zaten serinin ilk oyunu daha önce bu sisteme yüklenmişti. İkinci ve üçüncü oyunun da eklenmesiyle birlikte Crysis Xbox One üzerinden oynanabilir hale geldi.

Crysis serisi şu anda Xbox Store’da tek tek satılıyor. Microsoft her bir oyun için 20 dolar talep ediyor. Yani Crysis 1, 2 ve 3’ü satın aldığınızda yaklaşık olarak 60 dolarlık bir ödeme yapmanız gerekiyor.

Şunu da hatırlatmak gerekiyor. Microsoft bazen geriye uyumluluk moduna eklediği oyunları, Gamepass’e de ekleyebiliyor. Dolayısıyla Crysis serisi için ekstra bir ücret ödemek istemiyorsanız, biraz beklemenizi tavsiye ederiz.

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Anahtar Kelimeler:
Microsoft oyun

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