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Crystal Palace'dan Mostafa Mohamed'e 22 milyon Euro

27.02.2021 10:56 | Son Güncelleme:
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Crystal Palace'dan Mostafa Mohamed'e 22 milyon Euro

Mısırlı eski futbolcu Amr Zaki, "Mostafa'yla konuştum. Ona 2 sene içinde İngiltere Premier Lig'e gitmesi gerektiğini söyledim. O da hedefinin bu olduğunu belirtti" dedi. İngiliz ve İtalyan ekiplerinin 23 yaşındaki futbolcuyu izlediği belirtilirken Crystal Palace Kulübü'nün 22 milyon pound'luk bir teklif yapabileceği kaydedildi.

Mısır futbolunun eski yıldızlarından Amr Zaki, ülke basınına açıklamalarda bulundu.

Zaki, "Mostafa Mohamed'le 6 gün önce konuştum. Onu tebrik ettim. Ona G.Saray'ın çok büyük bir kulüp olduğu konusunda güvence vermiştim. Ona 2 sezon içinde Premier Lig'e gitmesi gerektiğini söyledim. O da hedefinin İngiltere olduğunu belirtti. O harika bir oyuncu ve şu anda Mısır Milli Takımı'nın 1 numaralı forveti haline geldi" şeklinde konuştu.

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"İNANILMAZ ADIMLAR ATACAK"

Amr Zaki, "Fatih Terim ona ilk maçında penaltı kullandırarak ona olan güvenini gösterdi. Şu anda harika bir kulüpte ve Mostafa kesinlikle kariyerinde inanılmaz adımlar atacak" açıklamasını yaptı.

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22 MİLYON POUND'LUK TEKLİF

Bu arada Mısır basınında Mostafa Mohamed'le ilgili yine transfer haberleri yer aldı. İngiliz ve İtalyan ekiplerinin 23 yaşındaki futbolcuyu izlediği belirtilirken Crystal Palace Kulübü'nün 22 milyon pound'luk bir teklif yapabileceği kaydedildi.


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