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CS GO 4.3 tam ekran yapma: CS GO 4.3 tam ekran nasıl yapılır?

23.05.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CS GO oyuncuları oyunu 4.3 tam ekran yaparken birtakım sıkıntılar yaşıyordu. Yapılan yeni güncellemeler ile oyuncular oyunu daha yakından görmek ve oyun içi refleks ve performanslarını çoğaltmak için görüntü ayarlarını 4.3 tam ekran yapma kodu ile düzenleme imkanına sahip oldu. CS GO 4.3 tam ekran yapma nasıl olur?

CS GO 4.3 tam ekran yapma: CS GO 4.3 tam ekran nasıl yapılır?

Son yılların en popüler oyunlarından GS GO’da, geçmişte CS GO 4.3 tam ekran yapma ile ilgili her oyuncu çeşitli sorunlarla karşılaşabiliyordu. Yeni güncelleme ile birlikte bu sorun kolay bir şekilde çözülebiliyor. CS GO oyuncuları oyunun ekran ayarlarını 4.3 olarak ayarladığında, aşağıda ve yukarıda siyah bar görüntüleri ortaya çıkıyordu. Oyuncular bu barları ekrandan kaldırmak için çok uğraşıyordu. Genellikle bu hata CS GO 4.3 tam ekran yapma çok zor yöntemler ile çözülebiliyordu. CS GO oyuncuların bu sorunlarını gördü ve 4.3 tam ekran yapma kodu ile bu sorunu çözdü.

CS GO 4.3 Tam Ekran Yapma

CS GO 4.3 tam ekran yapma sorunu ile uğraşan oyuncular, oyunu daha yakından görmek ve oyun içi reflekslerini, performanslarını çoğaltmak için görüntü ayarlarını büyütmek istiyorlar. Özellikle 4.3 ekran ayarlarında oyun sırasında ekranda beliren siyah barlar, ayarların yapılmamış olduğunu gösteriyor. CS GO oyuncuları yaşadıkları bu sorun karşısında sessiz kalmamayı tercih etti. CS GO 4.3 tam ekran yapma Nvidia, AMD ya da Intel, ekran kartı sahiplerinin 4:3 tam ekran yapma işlemi birbirinden farklı değildir.

CS GO görüntü ayarları nasıl olmalı? CS GO görüntü ayarları nasıl ayarlanır?CS GO görüntü ayarları nasıl olmalı? CS GO görüntü ayarları nasıl ayarlanır?

Oyuncular oyunda ayarlar kısmını 4.3 olarak değiştirdiklerinde, oyun ekranının da bu boyutlarda olacağını düşünüyorlar ancak, tam olarak durum düşündükleri gibi değil. CS GO 4.3 olarak ekran boyutunu ayarlayan oyuncu, oyunun ekranının kendini küçülttüğünü görüyor. Ancak, ekranın boyutunun büyük olmasından dolayı etrafta siyah barlar ortaya çıkmaya başlıyor.

Bunun için AMD, İNTEL ya da Nvidia ekran kartlarından hangisine sahip olursanız olun, kullandığınız monitör ayarınızdan ekran boyutunu ayarlamanız gerekir. CS GO full ekran yapma kodu ile ideal boyut 1024×768 olarak düzenlenmelidir.

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