CS GO ağına bağlanılıyor hatası nedir? CS GO ağına bağlanılıyor hatası nasıl çözülür?

Yıllardır popülerliğini kaybetmeyen savaş oyunlarından biri olan CS GO oyununu oynarken karşınıza CS GO ağına bağlanılıyor hatası çıkabilir. Steam sunucularından kaynaklanan CS GO ağına bağlanıyor hatası, oldukça can sıkıcı bir durumdur. Bu durumu düzeltmek için birkaç farklı yöntem vardır.

CS GO ağına bağlanılıyor hatası nedir?

CS GO ağına bağlanıyor hatası bilgisayarınızdan değil, tamamen Steam sunucularından kaynaklı bir sorundur. Bu sorunu çözmek için oyunculara uygulamaları gereken birkaç yöntem önerilir.

CS GO ağına bağlanılıyor hatası nasıl çözülür?

CS GO ağına bağlanılıyor sorununu çözmek içi aşağıda sıraladığımız 3 yöntemi deneyebilirsiniz.

1. Yöntem:

Steam programını açın ve Steam üzerinden kütüphane girişi yapın.

CS GO'nun üzerine geldikten sonra sağ tıklayın ve “Dosya Bütünlüğünü Doğrula” seçeneğini işaretleyin.

Beklemeniz gereken bir işlemdir. Uzun sürebilir.

Tekrar kontrol edin ve sorun devam ediyorsa alt kısımdaki çözümü deneyin.

2. Yöntem:

CS GO ağına bağlanılıyor hatası olan alanda “Çevrimdışı mod'da oyna” kutucuğu da yer alır.

Bu kutuya tıkladıktan sonra oyunu çevrimdışı olarak başlatabilirsiniz.

Steam menüsüne geri döndüğünüzde “Kullanıcı Değiştir” seçeneğine karşınıza çıkar. Bu seçeneğe tıklamanız gerekir.

Kullanıcı girişi yapmayı denediğinizde hala karşınıza sorun çıkıyorsa, Steam program istemcisinden kaynaklı olma olasılığı yüksektir.

3. Yöntem:

Hata steam istemcisinden kaynaklanıyor ise, CS GO ağına bağlanılıyor hatası kesin çözüm seçeneği olarak aşağıdaki yöntem adımlarını uygulayabilirsiniz:

Hesabınıza, Steam resmi sayfasından giriş yapmayı deneyin.

İnternet sitesi üzerinden, Steam sayfanızda hesap bilgileri ya da avatar değişikliği yapmanız gerekir. Böylece hesap güncellemeye girer.

Değişiklikleri kaydettikten sonra tarayıcıyı kapatın.

Steam’den hatanın devam edip etmediğini kontrol edin.