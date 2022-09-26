CS GO atölye haritaları nedir? CS GO atölye haritaları nasıl indirilir ve açılır?

Tecrübe elde etmek için en temel gereklilik o oyunu çok oynamak gibi görünür. Bu gereklilikte ne kadar az risk alınırsa o kadar iyi. Atölye haritaları risk oranını en aza indirir ve rank puanı düşmeden eğlenmek isteyenler için son derece önemli bir seçimdir. Bu haritaların temel amacı tecrübe edinmek ve oynama becerilerini geliştirmektir.

Efsanevi oyuncular arasına girmek amacı ile en iyi CS GO atölye modları tercih edilir. Gerçek tecrübe elde etmek amacı ile en uygun zemin hazırlanabilir. Deneyim kazanırken farklı modlar ile oyun oynamak oldukça keyiflidir. Atölye haritalarıyla aynı zamanda deneyimi efektif şekilde hissetmek mümkündür.

CS GO Atölye Haritaları Nedir?

Atölye haritaları firmalar ya da bireysel yazılımcıların geliştirdiği özel modları bünyesinde barındırır. Bu özel modların yanı sıra gerçek maçlara çıkma zorunluluğunu ortadan kaldırır. Bu sayede herhangi bir rank düşüşü olmadan oyuncunun tecrübe elde etmesini sağlar.

CS GO atölye haritaları son derece çeşitlidir. Hemen her oyuncu kişisel taleplerine uygun olarak atölye haritası bulabilir. CS:GO’da eksik kalan yeteneklerin geliştirilmesi amacıyla tasarlanmış özel modlar tercih edilebilir.

Cs Go Atölye Haritaları Nasıl İndirilir?

Kütüphaneye geliyor ve CSGO'yu buluyoruz.

Bulduktan sonra CSGO'ya tıklıyoruz.

CSGO'ya tıkladıktan sonra "Atölyeye Göz At" seçeneğine tıklıyoruz. Ardından Steam bizi CSGO'nun atölye sayfasına yönlendiriyor. Burada harita arayabiliyor veya haritalara göz gezdirebiliyoruz.

Harita aramak istiyorsak "Ara Counter Strike Global Offensive" bölümüne haritamızın ismini yazabiliyor, haritalara göz gezdirmek içinse Atölye sayfasında aşağıya inilebiliyoruz. Burada en çok sevilen haritaları görebiliyoruz.

Eğer tüm haritaları göz atmak istiyorsak aşağıdaki "Haritalar kategorisindeki 97.254 dosyanın hepsini göster." düğmesine basıyoruz.

Bir harita seçtikten sonra haritanın üzerine tıklıyoruz. Steam bizi seçtiğimiz haritanın sayfasına yönlendiriyor.

Sayfada aşağıya iniyoruz ve abone ol tuşuna basıyoruz. Abone ol tuşuna bastıktan sonra harita inmeye başlıyor.

Oyunda oyna kısmından mod olarak "Atölye Haritaları" nı seçiyoruz. Haritamızın görselini ve adını görüyoruz.

Haritamızın üzerine tıklıyoruz. Çıkan ekrandan oyun modumuzu seçiyoruz.

Oyun Modu seçiminin ardından harita yüklenmeye başlayacaktır.

Eğer bir partinin kurucusuysanız diğer parti üyelerine de seçtiğiniz Atölye Haritası'na aktarılır. Böylece arkadaşlarınızla rahat bir şekilde oyun oynayabilirsiniz.

CS GO Atölye Haritası Nasıl Açılır?

Aim geliştirmekten, Crosshair ayarlamaya kadar pek çok işimizi kolaylaştırmak üzere hazırlanmış yüzlerce hatta binlerce atölye haritası bulunmaktadır.

Arkadaşlarınız ile klasik haritalardan sıkıldığınızda bir şeyler denemek için bu haritaları kullanabilir ve binlerce harita arasından yeni haritalar keşfedebilirsiniz.