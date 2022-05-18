CS GO başlatma seçenekleri ve kodları: CS GO başlatma seçenekleri FPS'yi artırır mı?

Bilgisayar oyunları arasında oldukça popüler olan CS GO, oyunculara sorunsuz bir deneyim sunmak için farklı başlatma seçeneklerini barındırır. Oyun açılmadan önce bu kodların etkinleştirilmesi gerekir. Çeşitli başlatma yöntemleri ile FPS artırılması mümkündür. Oyunu kişiselleştiren ve daha verimli oynamak için optimize eden bu işlemler, oyundan alınan verimi artırır.

CS GO Başlatma Ayarları

Counter Strike GO oyununda başlatma ayarlarını yapmak için ilk olarak Steam hesabını açmanız gerekir. Hesaptan CS GO bölümüne sağ tıklayarak özellikler > başlatma seçenekleri bölümünü açın.

CS GO başlatma seçenekleri ve kodları şu şekildedir;

-console : Oyunun bulunduğu konsolu açmaya yarar.

-novid : CSGO açılırken başlayan animasyonun kalkmasını sağlar.

-tickrate 128 : Bu kodun sayesinde sunucu hep tick 128’de çalışır.

-refresh rate / -refreshrate rate / -freq rate: Bu kod, monitörde belirli bir yenileme hızını sağlamak için kullanılır. Monitörlerin maksimum yenilenme süresi 60’tan yüksek olması durumunda kullanılması önerilir.

-high : Bu kodda işlemci CS GO’ya öncelik vererek oyun performansını artırır.

-threads : Cihazınız 4 ya da daha fazla çekirdekli işlemciye sahip ise bu kod oyunun performansının yükselmesini sağlayacaktır.

-full : Bu kod oyunun tam ekran oynanmasını sağlar.

-lv : Bu kodun kullanılması ile oyunda ölen oyunculardan kan gelmez.

+cl_forcepreload 1 : Haritaların önceden yüklenmesini sağlar. Böylelikle FPS artmış olur.

-nod3d9ex1 : Bu kod sayesinde seri bir şekilde ALT + TAB yapılabilir.

Yukarıdaki komutlar ile birlikte oyun keyfini katlayabilir ve oyunu kişiselleştirebilirsiniz. Oyun performansını yükselterek daha akıcı bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz.

CS GO Başlatma Seçenekleri FPS'yi Artırır mı?

Oyunu kişiselleştirilmiş şekilde oynamaya ve mevcut sistem özelliklerini en yüksek şekilde kullanmayı sağlayan kodlar vardır. Bu kodlar arasında başlatma seçeneklerini de yer alır. Çeşitli komutlar ile CS GO oyununda FPS artırılabilir.



