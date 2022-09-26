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CS GO bekleme süresi kaldırma kodu nedir, nasıl kullanılır? CS GO bekleme süresi kaldırma nasıl yapılır?

26.09.2022 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Counter Strike Global Offensive (CS Küresel Saldırı) oyunu Valve tasarlamış ve sunmuştur. CS GO, Steam platformundan herhangi bir ücret ödemeden, ücretsiz bir şekilde indirilebilir. İlk olarak Half- Life modu olarak oyuncu ile buluşan mod, oyuncular tarafından büyük ilgi gördü. Oyuncuların konuya olan ilgisini görünce oyunun tasarımcısı olan firma CS’nin haklarını satın aldı. Counter Strike ismi ile çıkan son sürüm 1.6’dan sonra CS Source gelmişti fakat oyuncular tarafından beğenilmemiştir.

CS GO bekleme süresi kaldırma kodu nedir, nasıl kullanılır? CS GO bekleme süresi kaldırma nasıl yapılır?

CS GO oyun kodları kullanarak pek çok özelliğe ulaşılabilir. Süre kaldırma tam olarak olmasa da bu zamanı uzatarak kaldırmış gibi görünebilir.

CS GO rekabetçi modu oynayarak liginizi yükseltme fırsatını kullanabilirsiniz. First Person Shooter (Birinci şahıs nişancı) oyunu, denilince akıllara ilk gelen oyun olan Counter Strike oyun serisinin rekabetçi modunda oldukça iyi oyuncular yer alır. Oyunu oynamaya yeni başlayanlar ilk 10 galibiyetini alana dek her 2 maçta bir geçici bekleme süresiyle karşılaşırlar.

Oyun, rekabetçi modda oynanırken karşılaşma tamamlanmadan oyundan çıkılması ve bu davranışın düzenli olarak tekrarlanması geçici bekleme süresi gibi cezalarla karşılaşmayı kaçınılmaz kılar.

CS GO bekleme süresi kaldırma nasıl yapılır?

CS GO rekabetçi bekleme süreleri oyuna yeni başlayan oyuncuları oyuna adapte etme, ve gelişmesini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bunun yanı sıra rekabetçi moddaki genel düzeni bozmamak için geliştirilmiş bir ban özelliğidir. Bu özellik oyundaki rekabeti anlamayanlar, oyun düzenini bozmak isteyenler ya da kötü niyetli bireyleri engellemek için geliştirilmiştir.
CS GO oyununa yeni başlayan kişilere her 2 maçta bir 20 saat geçici bekleme süresi verilir. Oyundaki süreyi kaldırmak için şu yollar takip edilebilir;

ESC tuşunun altındaki tırnak (“) işaretine basın. Böylece konsol açılacaktır.
Konsolu açtıktan sonra bekleme süresi kaldırma kodlarını tek tek girin ve kaydedin.
CS GO bekleme süresi kaldırma kodları şunlardır:
sv_cheats 1
mp_roundtime 9999
mp_roundtime_defuse 9999
mp_restartgame 1

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Anahtar Kelimeler:
Oyun
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