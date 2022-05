CS GO bunny hızlandırma kodu nedir? CS GO'da bunny hızlandırma nasıl yapılır?

CS GO oyununda birçok profesyonel oyuncunun elinde bıçak varken belirli hareketlerle hızlıca ilerlediğini görmüş olabilirsiniz. Bu duruma CS GO oyununda Bunny Hopping adı verilir. Eğlenceli bir hile kodu olarak kullanılan CS GO bunny kodu, oyunu daha keyifli hale getirir. Siz de keyifli bir oyun oynamak istiyorsanız, kolayca CS GO bunny hızlandırma kodu kullanabilirsiniz. CS GO bunny hızlandırma kodları ile oyunda daha hızlı hareket edebilirsiniz.

CS GO içinde normal ayarlardan bunny ayarlarını kolay bir şekilde değiştirmek mümkün. CS GO bunny kodunun uygulanabilmesi için kullandığınız sunucuda yetkinizin olması gerekir. Rekabet gerektiren oyunlarda ya da yetkinizin olmadığı diğer sunucularda bunny kodu çalışmaz. Kendi açtığınız haritalarda CS GO'da bunny hızlandırma kodu daha hızlı zıplamanızı sağlar.

CS GO Bunny Kodları Nasıl Çalışır?

CS GO oyunundaki tüm kodlarda olduğu gibi CS GO bunny kodunu da konsola girmeniz gerekir. Bunny kodunun nasıl girildiğini aşağıdaki adımlardan takip edebilirsiniz.

İlk olarak konsolu (“) tuşu ile açmanız gerekir.

Konsol otomatik olarak açılmadığında, bunny kodlarını girebilmek için “sv_cheats 1″ yazmanız gerekir.

yazmanız gerekir. Bu adımlardan sonra boşluk tuşuna basılı tutup, bunny yapmak için “sv_autobunnyhopping 1” yazmanız gerekir.

yazmanız gerekir. Bu adım da tamamlandıktan sonra boşluk tuşuna basılı tuttuğunuzda karakteriniz sürekli zıplayabilir. Ayarların aktifleşmemesi gibi bir durumla karşı karşıyaysanız “mp_restartgame 1” kodunu kullanabilirsiniz.

CS GO Bunny Hızlandırma Kodu Nasıl Kullanılır?

CS GO bunny kodunu aktifleştirdiğiniz zaman standart hızda bunny yapabilirsiniz. Bir de CS GO bunny hızlandırma kodunu kopyalamanız gerekir. Yukarıda sıraladığımız adımları uyguladıktan sonra konsolu açıp hızlandırma kodunu yapıştırmanız gerekir. Kodları daha rahat uygulayabilmek için internette yer alan çeşitli videolardan da yardım alabilirsiniz.