CS GO el değiştirme kodu nedir? CS GO el değiştirme kodu nasıl kullanılır?

Kullanıcılar CS GO oynarken elindeki silahın sol ya da sağ elde olan kullanımını değiştirmek isteyebilir. İstediği yönde silah tutarak oyunu daha rahat oynayabilirler. Özellikle sol elin daha avantajlı olduğunu bilen oyuncular, CS GO el değiştirme kodu ile silahı sol ele almak isteyebilir.

Oyuncu normal oyun modunda silah tutan elini değiştirebilir. Ancak, rekabetçi mod'da CS GO ekibi silah el değiştirme kodunun kullanımına izin vermez. Bunun en önemli sebebi ise oyuncuların birbirlerine üstünlük sağlamasına engel olmaktır. CS GO oyunu içinde tercih edilen CS GO rekabetçi kodları kullanan oyuncular, diğer oyunculara göre avantajlı olmak ister.

CS GO El Değiştirme Kodu Nasıl Kullanılır?

CS GO oynayabilmek için oyuna giriş yaptığınızda ilk olarak konsolu açmanız gerekir. Konsolu açtıktan sonra “cl_righthand 0" kodu kullanıldığında silah sağ ele alınabilir. “cl_righthand 1 kodu” kodu ise silahı sol elinize almayı sağlar.

Oyunu oynarken silahın konumunu hızlı bir şekilde değiştirmek istiyorsanız CS GO hızlı el değiştirme kodu, yani bind kodunu kullanabilirsiniz.

Örnek olarak, CS GO el değiştirme kodunu tuşa “cl_righthand 1” olarak atarsanız, atadığınız tuşa bastığınızda silah sola alınmış olur.

Sağ el için de aynı şekilde tuş atarsanız iki tuşu kullanarak sağ ve sola rahatlıkla geçiş sağlayabilirsiniz.

Kullandığınız el değiştirme kodu oyun içerisinde silah tutan kolunuzu bir tuş ile hızlı bir şekilde değiştirmenizi sağlar.

Bazı haritalarda sağ kol, bazı haritalarda ise sol kol daha avantajlı olabilir. Dolayısıyla CS GO el değiştirme kodu ile oyunda avantajlı duruma gelebilirsiniz.