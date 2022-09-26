CS GO FPS arttırma kodları nedir, nasıl çalışır? CS GO'da FPS nasıl arttırılır?

FPS, görüntü cihazının performansını yükseltmek için kullanılan bir birimdir. Ekranda saniyede bir gerçekleşen tam kare tarama sayısına FPS değeri denir. Ekrandaki görüntünün akıcılığını FPS değeri belirler. Ne kadar akıcı ise FPS değeri de o kadar yüksek olur. FPS değerinin yüksek olması güzel ve kaliteli bir görüntü sunarken bunun yanında oyunlarda daha iyi performans göstermenize destek olur. Günümüzde ise monitör teknolojileri sayesinde bu sayı 300’lerin üstüne çıkabilir.

CS GO’da Kaç FPS Aldığını Nasıl Görürüz?

CS GO’da kaç FPS aldığını görmek için;

Klavyenizde bulunan“e” tuşuna basın ve konsolu açın.

Konsola clshowfps 1 kodunu yazın. Böylece FPS değerini göreceksiniz.

CS GO FPS Arttırma Kodları

CS GO FPS arttırma yöntemlerinden birisi de oyuncunun konsoluna bağlıdır. Konsola bağlı olan kodları girerek artış sağlanabilir. Komutları, oyunun başlangıç aşamasında girmeniz gerekir. Bunu gerçekleştirmek kodları tek tek kopyalayarak, yapıştırın.

CS GO FPS artırma kodu şunlardır;

clforcepreload “1” Arka planda harita ve seslerin gösterilmesini sağlar. Sunucuya bağlanma süresi uzasa dahi FPS değeri yükselir.

cldisablehtmlmotd “1” Topluluk sunucularında kullanılmalı.

fpsmax “0” FPS değeri 70’in altında olduğu durumlarda kesinlikle kullanılması gerekir. FPS değeri 70’ten büyükse, bu kod sayesinde değerinizi 60’a kadar indirilebilir.

matqueuemode “2” » İşlemcinin optimize edilmesini sağlar.

reyegloss “0” Karakterin gözündeki detayları ve rahatsız edici etkenleri siler. Bir nevi göz komutu görevini üstlenir.

reyemove “0” » Oyuncu modelinde var olan efektleri kapatır.

CS GO FPS Artırma Yöntemleri

En iyi FPS değerlerini alabilmek için, aşağıda listelenen şekilde ayarlarınızı güncellemeniz gerekir. Performanstan ödün vermeyen oyuncular için bu ayarlar oldukça idealdir. GO'da FPS her zaman görüntüden daha önemlidir. Oyunu oynarken performans eksikliği hissettiğiniz durumlarda bazı grafik ayarlarında düzenleme yapmak gerekiyor.

Evrensel Gölge Kalitesi: Düşük / Çok Düşük

Model / Doku Detayı: Düşük

Efekt Detayı: Düşük

Shader Detayı: Düşük

Çoklu CPU Kullanımı: Etkin

Keskinliği Yumuşatma Modu: Yok

FXAA Keskinliği Yumuşatma: Devre Dışı

Doku Filtreleme Modu: İki Doğrusal Süzme

Dikey Eşitleme: Devre Dışı

FPS değerini yükseltmenin başka bir yolu da başlangıç ayarlarını düzenlemek. Steam açıldıktan sonra kütüphaneden CS GO sembolünün üzerinden sağ tıklayın. Ardından özellikler bölümüne tıklayarak ikinci adıma geçin. Karşınıza başlatma seçeneklerini değiştir seçeneği gelir. O seçeneğe tıkladıktan sonra karşınıza ufak bir pencere çıkar ve kod yazma alanı ile karşılaşırsınız. Aşağıda yazılan kodları kullanarak FPS değerinizi yükseltebilirsiniz.

novid -tickrate 128 -high -threads bilgisayarınız kaç çekirdek kullanıyor onu yazın.

fpsmax 0 +clinterp 0 +clinterpratio 1 +rate 128000 +clupdaterate 128

clcmdrate 128 +matqueuemode 2 -freq monitör yenileme hızı -refresh monitör yenileme hızı +clforcepreload 1 -nod3d9ex -nojoy

Kodun düzenlenmiş şekli, örnek olarak şu şekildir;

novid -tickrate 128 -high -threads 8 +fpsmax 0 +clinterp 0 +clinterpratio 1

rate 128000 +clupdaterate 128 +clcmdrate 128 +matqueuemode 2 -freq 1 -refresh 1+clforcepreload 1 -nod3d9ex -nojoy

Kendi sistem özelliklerinize göre, yukarıda bulunan kodu düzenledikten sonra kopyalayıp, CS GO başlatma seçeneklerindeki bölüme yazıp kaydedebilirsiniz.

NVIDIA ve AMD donanım ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Bilgisayarınıza yüklediğiniz ekran kartı donanım programında oyunlar için özelleştirebileceğiniz paneller bulunur. AMD Radeon Setting ve NVIDIA Denetim Masası ekran kartı panelleri sayesinde, birkaç ayar yaparak CS GO için en iyi FPS değerlerine sahip olabilirsiniz.

Bilgisayarda başlat kısmına gelerek denetim masasını açıyoruz. Ardından görüntü ayarları bölümünde ön ayarlar yap seçeneğine tıklıyoruz ve gelişmiş ayarlardan 3D görüntü ayarlarına erişiyoruz. Son olarak da 3D ayarlarının yönetilmesi sekmesinden CS GO görüntü ayarlarını düzenliyoruz. Ayarları şu şekilde düzenlenliyoruz;

Eşyönsüz Süzme: Kapalı

Kenar Yumuşatma – Gama Düzeltme: Kapalı

Önceden oluşturulan maksimum kare sayısı: 1

Güç yönetimi modu: Maksimum performansı tercih et

Üçlü ara bellekleme: Açık

Düşey senkronizasyon: Kapalı

Bağlantılı optimizasyon: Açık

Doku Süzme – Kalite: Yüksek Performans

Doku Süzme – Negatif LOD tercihi: Engelle

Doku Süzme – Trilineer optimizasyon: Kapalı

Doku Süzme – Eşyönsüz örnek optimizasyonu: Kapalı

NVIDIA ayarlarında yaptığımız gibi AMD Radeon ayarları için de aynı adımları izliyoruz. Ardından ikinci sekmede bulunan oyun seçeneğine tıklayıp CS GO’nun simgesine geliyoruz. Karşımıza çıkan pencereden ayarları düzenlemeye başlıyoruz.

Ayarları şu şekilde düzenliyoruz:

Dikey Yenileme için Bekle: Kapalı

Radeon Geliştirilmiş Senkronizasyon: Devre Dışı

Örtüşme Önleme: Uygulama Ayarlarını Kullan

Yönbağımlı Filtreleme: Devre Dışı

Doku Filtreleme Kalitesi: Performans

Yüzey Biçim Optimizasyonu: Açık

OpenGL Üçlü Arabelleğe Alma: Devre Dışı

Overclock tekniği ile ekran kartı hızını artırmayı deneyebilirsiniz. Ekran kartı hız aşırtma işlemi olan bu teknik oyun performansınızı üst düzeylere çıkarabilir. MSI Afterburner gibi yazılımlar ile yapılan bu işlemde oldukça dikkatli olmak gerekiyor.

Overclock hız aşırtma ekran kartınızın verebileceği performansın daha üstüne çıkabilmesi için yapılan bir tekniktir. Ekran kartınızın performansını artırmaya çabalarken zarar görmemesine dikkat etmelisiniz.

Yeni model bir ekran kartı kullanıyorsanız hız aşırtma yapamazsınız. Çünkü sistem kendi kendini resetler.

