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CS:GO güncellemesi ile gelen yenilikler neler?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.05.2020 12:17 | Son Güncelleme

Valve’ın Steam üzerinde en çok oynanan oyunlardan inmeyen oyunu Counter-Strike Global Offensive (CS:GO) bugün güncelleme aldı. Bir dizi yenilik ile gelen bu güncelleme CS:GO oyuncularını sevindirecek yeniliklere ev sahipliği yapıyor.

CS:GO güncellemesi ile gelen yenilikler neler?

Asıl bomba bu yenilikler değil. Aslı bomba CS:GO artık düşük donanımlı PC’ler de bile oynanabilecek olması.

Grafik bölümünde yapılan asenkron doku isteklerinin değiştirilmesi ve önbellek iyileştirmeleri sayesinde düşük donanımlı bilgisayarlarda CS:GO’yu kasmadan oynayabileceksiniz. Ancak bu çok büyük bir yenilik olmadığı için 10 yıllık PC’de +60 FPS beklemek yanlış olur.

FPS DEĞERLERİ ARTACAK

Yenilikler sayesinde örneğin CS:GO’yu 40-45 FPS arasında oynayabiliyorsanız, güncelleme sonrası 50-53 FPS‘e kadar çıkacak. Tabii bu performans artışı sistemden sisteme farklılık gösterecek. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve sizleri yenilikler ile baş başa bırakalım.
Oynanış

  • Killfeed artık tüm oyun modlarında C4 patlamaları ile öldürülen oyuncuları gösteriyor.
  • Yapay zeka tarafından dondurulmuş oyuncular artık hasar görmez.
  • Oyuncuların havadaki el bombalarına takılma olasılığı düşürüldü.
  • El bombalarının yakındaki oyunculara atıldığında kapılardan geçmesi olasılığı arttırıldı.
    Grafik
  • Holografik kullanımında gölgelendirici efekti eklendi.
  • 21:9 gibi ultra geniş ekranlar için optimizasyonlar yapıldı.
  • Üretim kuyruğunda zaten daha yüksek önceliğe sahip modeller için hedeflenen kompozit dokular verilerek optimize edilmiş doku üretimi sağlanıyor.
  • Benzer işlerin dizileri için kompozit üretimini optimize etmek üzere tasarlanmış birleşik girişlerin son önbelleği eklendi.
  • Her sistemde daha asenkron doku isteklerine izin veriliyor. Bu da kompozitlerin bazı sistemlerde daha hızlı üretilmesini sağlıyor.
  • Deneysel özellik olan doku akışı özelliği eklendi.
    Kullanıcı Arayüzü
  • Oyuna yeni bir Anubis ana menü arka plan filmi eklendi.
  • Kullanıcıların ana menü arka plan manzaralarını değiştirmeleri için bir yol eklendi.
  • Daha iyi çeviriler için çıkartmaları ve yamaları yerelleştirme UI belirteçlerini ayırabileceksiniz.
  • Etiketleri uygularken ve kazıma yaparken özel envanter öğesi adları için uygun HTML çıkış karakterleri eklendi.
    Mağaza
    Warhammer 40.000 serisinin çeşitli çıkartmalarını içeren Warhammer 40.000 Sticker Kapsülü eklendi.

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