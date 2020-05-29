CS:GO güncellemesi ile gelen yenilikler neler?

Asıl bomba bu yenilikler değil. Aslı bomba CS:GO artık düşük donanımlı PC’ler de bile oynanabilecek olması.

Grafik bölümünde yapılan asenkron doku isteklerinin değiştirilmesi ve önbellek iyileştirmeleri sayesinde düşük donanımlı bilgisayarlarda CS:GO’yu kasmadan oynayabileceksiniz. Ancak bu çok büyük bir yenilik olmadığı için 10 yıllık PC’de +60 FPS beklemek yanlış olur.

FPS DEĞERLERİ ARTACAK

Yenilikler sayesinde örneğin CS:GO’yu 40-45 FPS arasında oynayabiliyorsanız, güncelleme sonrası 50-53 FPS‘e kadar çıkacak. Tabii bu performans artışı sistemden sisteme farklılık gösterecek. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve sizleri yenilikler ile baş başa bırakalım.

Oynanış

Killfeed artık tüm oyun modlarında C4 patlamaları ile öldürülen oyuncuları gösteriyor.

Yapay zeka tarafından dondurulmuş oyuncular artık hasar görmez.

Oyuncuların havadaki el bombalarına takılma olasılığı düşürüldü.

El bombalarının yakındaki oyunculara atıldığında kapılardan geçmesi olasılığı arttırıldı.

Grafik

Holografik kullanımında gölgelendirici efekti eklendi.

21:9 gibi ultra geniş ekranlar için optimizasyonlar yapıldı.

Üretim kuyruğunda zaten daha yüksek önceliğe sahip modeller için hedeflenen kompozit dokular verilerek optimize edilmiş doku üretimi sağlanıyor.

Benzer işlerin dizileri için kompozit üretimini optimize etmek üzere tasarlanmış birleşik girişlerin son önbelleği eklendi.

Her sistemde daha asenkron doku isteklerine izin veriliyor. Bu da kompozitlerin bazı sistemlerde daha hızlı üretilmesini sağlıyor.

Deneysel özellik olan doku akışı özelliği eklendi.

Kullanıcı Arayüzü

Oyuna yeni bir Anubis ana menü arka plan filmi eklendi.

Kullanıcıların ana menü arka plan manzaralarını değiştirmeleri için bir yol eklendi.

Daha iyi çeviriler için çıkartmaları ve yamaları yerelleştirme UI belirteçlerini ayırabileceksiniz.

Etiketleri uygularken ve kazıma yaparken özel envanter öğesi adları için uygun HTML çıkış karakterleri eklendi.

Mağaza

Warhammer 40.000 serisinin çeşitli çıkartmalarını içeren Warhammer 40.000 Sticker Kapsülü eklendi.

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