CS GO kan silme kodu nedir? CS GO kan silme kodu nasıl kullanılır?

Oyunların CS GO 2022'de kan silme koduna ihtiyaç duymasının nedeni FPS'dir. Oyunda yaşanılan donma, kasma ve takılma gibi durumlar FPS kaynaklıdır. FPS düşüklüğü oyunda kan lekelerine neden olur. Bu nedenle profesyonel oyuncular, ekranlarında bulunan kan lekelerinden kaynaklı oyundaki kare hızının etkilenmesinin önüne geçmek için bu kodu kullanır. Bu kod aynı zamanda CS GO oyuncularının istenmeyen detaylardan kurtulmalarını sağlayarak oyunu keyifle oynamalarını sağlar.

CS GO Kan Silme Kodu Nedir?

CS GO kan silme kodu, profesyonel oyuncular tarafından oldukça yaygın kullanılan kodlar arasındadır. Bu kod kan izlerini silmekle de kalmıyor, aynı zamanda patlama izlerini de temizliyor. Bu sayede bomba patladığında oluşan siyah lekeler de temizlenerek FPS düşüşünü engelliyor.

Profesyonel oyuncular için daha temiz bir görüntü oluşturan CS GO kan silme kodu, nişan almayı kolaylaştırıyor.

CS GO Kan Silme Kodu Aktif Hale Getirme

CS GO kan silme kodu aktif hale getirme adımları:

1. Adım: Konsolu Etkinleştirin;

CS GO oyununu açın,

Ayarlar kısmına gidin,

Game (Oyun) sekmesinden konsolu etkinleştirin.

2. Adım:Konsolu Açmak İçin Tuş Atayın;

Ayarlar kısmına gidin,

UI Keys (Arayüz Ayarları) tıklayın,

Toggle Console düğmesine basıp konsol için bir tuş atayın.

3. Adım: Konsolu Açıp Kodu Girin:

Atadığınız tuşa basın ve konsolu açın,

Açtığınız konsola bind shift “r_deardecals” yazın ve enter’a basın.

CS GO Kan Silme Kodu Shift Tuşu

Oyuncular tıklanabilir en kolay tuş olduğundan genellikle kan silme kodunu shift tuşuna tanımlar. Zorunlu olarak kullanılması gereken bir tuş değildir. Kan silme kodu tanımlaması yapılırken farklı bir tuş da kullanılabilir. Kan silme kodu için oyuncular kullanım kolaylığı olarak tercih ettikleri tuşu kullanabilirler.



