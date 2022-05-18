HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. CS GO kan silme kodu nedir? CS GO kan silme kodu nasıl kullanılır?

CS GO kan silme kodu nedir? CS GO kan silme kodu nasıl kullanılır?

16.05.2022 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilgisayar oyunları, günümüz dünyasının en fazla dikkat çeken eğlence araçlarından birisidir. Bu oyunlardan biri olan, eski ve yeni sürümleri fark etmeksizin, genç yaşlı herkes tarafından oynanan Efsanevi Counter Strike serisinin en son oyunu olarak bilinen CS GO'da (Counter Strike Global Offensive) birtakım kodlar vardır. Bunlardan bir tanesi olan CS GO kan silme kodu nedir?

CS GO kan silme kodu nedir? CS GO kan silme kodu nasıl kullanılır?

İçindekiler

  • CS GO Kan Silme Kodu Nedir?
  • CS GO Kan Silme Kodu Aktif Hale Getirme
  • CS GO Kan Silme Kodu Shift Tuşu

Oyunların CS GO 2022'de kan silme koduna ihtiyaç duymasının nedeni FPS'dir. Oyunda yaşanılan donma, kasma ve takılma gibi durumlar FPS kaynaklıdır. FPS düşüklüğü oyunda kan lekelerine neden olur. Bu nedenle profesyonel oyuncular, ekranlarında bulunan kan lekelerinden kaynaklı oyundaki kare hızının etkilenmesinin önüne geçmek için bu kodu kullanır. Bu kod aynı zamanda CS GO oyuncularının istenmeyen detaylardan kurtulmalarını sağlayarak oyunu keyifle oynamalarını sağlar.

CS GO Kan Silme Kodu Nedir?

CS GO kan silme kodu, profesyonel oyuncular tarafından oldukça yaygın kullanılan kodlar arasındadır. Bu kod kan izlerini silmekle de kalmıyor, aynı zamanda patlama izlerini de temizliyor. Bu sayede bomba patladığında oluşan siyah lekeler de temizlenerek FPS düşüşünü engelliyor.

Profesyonel oyuncular için daha temiz bir görüntü oluşturan CS GO kan silme kodu, nişan almayı kolaylaştırıyor.

CS GO Kan Silme Kodu Aktif Hale Getirme

CS GO kan silme kodu aktif hale getirme adımları:

1. Adım: Konsolu Etkinleştirin;

  • CS GO oyununu açın,
  • Ayarlar kısmına gidin,
  • Game (Oyun) sekmesinden konsolu etkinleştirin.

2. Adım:Konsolu Açmak İçin Tuş Atayın;

  • Ayarlar kısmına gidin,
  • UI Keys (Arayüz Ayarları) tıklayın,
  • Toggle Console düğmesine basıp konsol için bir tuş atayın.

3. Adım: Konsolu Açıp Kodu Girin:

  • Atadığınız tuşa basın ve konsolu açın,
  • Açtığınız konsola bind shift “r_deardecals” yazın ve enter’a basın.

CS GO Kan Silme Kodu Shift Tuşu

Oyuncular tıklanabilir en kolay tuş olduğundan genellikle kan silme kodunu shift tuşuna tanımlar. Zorunlu olarak kullanılması gereken bir tuş değildir. Kan silme kodu tanımlaması yapılırken farklı bir tuş da kullanılabilir. Kan silme kodu için oyuncular kullanım kolaylığı olarak tercih ettikleri tuşu kullanabilirler.

CS GO rütbe atlama: CS GO rütbe atlama sistemi nasıl çalışır?CS GO rütbe atlama: CS GO rütbe atlama sistemi nasıl çalışır?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ormanda bisiklet sürerken rastladı! Fotoğrafı sosyal medyayı büyülediOrmanda bisiklet sürerken rastladı! Fotoğrafı sosyal medyayı büyüledi
'Bitcoin Safiye' ve eşinin 135 yıl hapsi isteniyor! 39 sayfalık savunma: "Kazananlar sustu..."'Bitcoin Safiye' ve eşinin 135 yıl hapsi isteniyor! 39 sayfalık savunma: "Kazananlar sustu..."
Salda'nın son hali olay olmuştu! "Bataklığa dönüştü" iddialarına yanıtSalda'nın son hali olay olmuştu! "Bataklığa dönüştü" iddialarına yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü spikerden acı haber geldi

Ünlü spikerden acı haber geldi

Survivor'da sürpriz veda! İddialı yarışmacı gözyaşlarıyla ayrıldı

Survivor'da sürpriz veda! İddialı yarışmacı gözyaşlarıyla ayrıldı

İnanılmaz keşif! Çoban keçi ararken buldu herkes oraya akın etti

İnanılmaz keşif! Çoban keçi ararken buldu herkes oraya akın etti

Kan donduran olay! Cani babaya linç girişimi, piknik tüpüyle...

Kan donduran olay! Cani babaya linç girişimi, piknik tüpüyle...

Feci kaza! Otomobil ikiye ayrıldı, Astsubay hayatını kaybetti

Feci kaza! Otomobil ikiye ayrıldı, Astsubay hayatını kaybetti

İbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayın

İbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayın

İlginizi Çekebilir

Tercihiyle hayatını değiştirdi! “Sonsuza kadar bekar olacaksın”

Tercihiyle hayatını değiştirdi! “Sonsuza kadar bekar olacaksın”

Adını duyan şaşırıyor, şeklini gören afallıyor!

Adını duyan şaşırıyor, şeklini gören afallıyor!

4000 TL altı fiyat performans oyuncu monitörü önerileri

4000 TL altı fiyat performans oyuncu monitörü önerileri

Uzmanlar net konuştu: Yasaklanmalı!

Uzmanlar net konuştu: Yasaklanmalı!

Havaların ısınmasının tek kötü yanı... Bir çaresi var!

Havaların ısınmasının tek kötü yanı... Bir çaresi var!

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.