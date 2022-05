CS GO kendini kickleme kodu nedir? CS GO kendimi nasıl kicklerim, kickleme yapınca maçı kazanır mıyım?

Oyuncular CS GO oynarken genellikle rekabetçi modu tercih etmektedir. Bu modda oynarken takım içinde oyunu bozan, bilerek oyunu sabote etmeye çalışan veya takımı rahatsız eden oyuncuları CS GO oyuncu kickleme kodu ile oyundan çıkartmak isteyebilirsiniz. Durum her zaman böyle olmak zorunda değil. Bazen de oyuncular kendilerini oyundan çıkartmak istediğinde bu özelliği kullanmak isterler.

CS GO kendini kickleme kodu nedir?

CS GO kendini kickleme kodu rekabetçi oyun sırasında bir işiniz çıktığında veya oyundan kendi isteğinizle çıkmak istediğinizde kullanılan bir koddur. Bu işlemi oylama yöntemi ile yapmak mümkün olsa da bir kod kullanarak sorunu çözmek mümkündür.

CS GO kendimi nasıl kicklerim?

Oyundan kendinizi kickletmek için bazı adımları uygulamanız gerekmektedir. CS GO'da kendini kickleme nasıl yapılır?

İlk önce konsolu açıyoruz ve ‘status’ yazıp enter’a basıyoruz.

Daha sonra karşımıza serverda oyuncuların isimleri ve numaraları çıkar.

Kendi isminizi bulduktan sonra numarayı kopyalıyoruz.

Daha sonra konsola kopyaladığımız numarayı yazıp ‘callvote kick’ kodunu yazıp gönderiyoruz. Örneğin ‘callvote kick 328’

Bu şekilde atma işlemi gerçekleşmektedir.

CS GO’da kicklenirsem o maç ne olarak sayılır?

Eğer bir oyun sırasında kicklenirseniz o maçı kazanmış olarak sayılırsınız. Yani oyun sırasında bir başkası tarafından oyundan çıkarıldığınızda veya kendi isteğinizle oyundan çıktığınızda o maç sonunda yine de kazanmış sayılırsınız.