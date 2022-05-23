CS GO kendini klickleme kodu nedir? CS GO'da kendini klickleme nasıl yapılır?

Oyuncular CS GO oynarken genellikle rekabetçi modu tercih etmektedir. Bu modda oynarken takım içinde oyunu bozan, bilerek oyunu sabote etmeye çalışan veya takımı rahatsız eden oyuncuları CS GO oyuncu klickleme kodu ile oyundan çıkartmak isteyebilirsiniz. Durum her zaman böyle olmak zorunda değil. Bazen de oyuncular kendilerini oyundan çıkartmak istediğinde bu özelliği kullanmak isterler.

CS GO kendini klickleme kodu nedir?

CS GO kendini klickleme kodu rekabetçi oyun sırasında bir işiniz çıktığında veya oyundan kendi isteğinizle çıkmak istediğinizde kullanılan bir koddur. Bu işlemi oylama yöntemi ile yapmak mümkün olsa da bir kod kullanarak sorunu çözmek mümkündür.

CS GO kendimi nasıl klicklerim?

Oyundan kendinizi klickletmek için bazı adımları uygulamanız gerekmektedir. CS GO'da kendini klickleme nasıl yapılır?

İlk önce konsolu açıyoruz ve ‘status’ yazıp enter’a basıyoruz.

Daha sonra karşımıza serverda oyuncuların isimleri ve numaraları çıkar.

Kendi isminizi bulduktan sonra numarayı kopyalıyoruz.

Daha sonra konsola kopyaladığımız numarayı yazıp ‘callvote kick’ kodunu yazıp gönderiyoruz. Örneğin ‘callvote kick 328’

Bu şekilde atma işlemi gerçekleşmektedir.

CS GO’da klicklenirsem o maç ne olarak sayılır?

Eğer bir oyun sırasında klicklenirseniz o maçı kazanmış olarak sayılırsınız. Yani oyun sırasında bir başkası tarafından oyundan çıkarıldığınızda veya kendi isteğinizle oyundan çıktığınızda o maç sonunda yine de kazanmış sayılırsınız.



