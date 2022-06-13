CS GO konsol açma: CS GO'da komut konsolu açma ve başlatma seçenekleri nelerdir?

Profesyonel oyuncuların oyun üzerinde değişiklikler yaparak oyunu kendilerine özel bir hale getirebilmelerine yarayan komut konsolu, geliştirilebilir bir konsoldur. Counter Strike komut kodları, oyun içerisinde çok daha iyi bir performans sergilemenize yardımcı olur. CS GO komut konsolu açma işlemi ile oynadığınız oyunu kendinize özgü bir hale getirebilir, kullanıma göre istediğiniz ayarları kolaylıkla açıp kapatabilirsiniz. Duvar arkasından oyunda yer alan arkadaşlarınızı görerek hamlelerini ve silahlarını öğrenebilir, fazla gürültülü oynayan arkadaşlarınızın ses ayarlarını kendinize göre değiştirebilirsiniz.

CS GO Konsol Açma Başlatma Seçenekleri

Komut konsolunu başlatabilmek için belli işlem basamaklar takip edilmelidir.

İlk olarak CS GO oyununa giriş yapın.

Oyuna giriş yaptıktan sonra ana menüde yer alan ayarlar sekmesini açıp bu sekmede yer alan oyun ayarları bölümünü açın.

CS GO konsol açılmıyor ise başlatma seçeneklerine göz atmalı ve sürüm uyumluluğunu kontrol etmelisiniz.

CS GO konsol açma işlemini doğru bir şekilde yapabilmek için oyun ayarları sekmesini açtıktan sonra geliştirici konsolunu etkinleştir komutunda evet seçeneğini işaretleyin.

Geliştirici konsolun aktif olmasının ardından kontrol edilmesi gereken fare ve klavye ayarlarıdır. Bu bölüme giriş yaptıktan sonra yer alan geliştirici komut konsolundan kısayol için tuş seçimi yapın.

Seçtiğiniz bu kısayol tuşu bundan sonra oyunu her açtığınızda CS GO konsol açma işlemini yapacağınız tuş olacaktır. Kısa yol tuşu için genellikle esc tuşunun alt kısmında yer alan é tuşu tercih edilir. Konum ve kullanım kolaylığı sağladığı için tavsiye edilen kısayol tuşudur.

Tüm işlemleri sırasıyla bitirdikten sonra uygula seçeneği tıklayın, ayarları kaydedip çıkış yapın.

CS GO konsol ayarları yaparak kişiselleştirilmiş oyun deneyiminin tadını çıkarabilirsiniz.



