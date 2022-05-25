CS GO radar ayarları nasıl olmalı? CS GO radar ayarları nasıl ayarlanır?

Radar ayarları CS GO oyunu içerisinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Oyuncu varsayılan radar ayarlarını değiştirdiği takdirde oyuna daha hakim olabilir. Ayrıca radar ayarları ile birlikte oyunu kişiselleştirmek mümkündür. Oyunu daha rahat ve kişiselleştirerek oynamak isteyen kullanıcılar için CS GO radar rehberi, önemli bir konudur.

CS GO radar ayarları nasıl ayarlanır?

CS GO radar ayarları tuş atama ve yararlı kodlar girişi yapabilmemiz için;

İlk önce oyunu açıyoruz ve konsol kısmına geliyoruz.

Daha sonra sırayla Seçenekler'den Oyun Ayarları'na geçiyoruz.

Ardından “Radar Seçenekleri” kısmına geçiyoruz.

Bu şekilde CS GO radar açma işlemi yapılmaktadır.

CS GO radar ayarları nasıl olmalı?

Radar ayarları, kişiselleştirilerek oyunu daha zevkli oynamamızı sağlamaktadır. Fakat CS GO radar ayarları için tavsiye edilen bazı kodlar mevcuttur.

Örneğin;

CS GO radar büyütme kodu olarak cl_hud_radar_scale 1.15; tavsiye edilen kodlardan bir tanesidir.

CS GO radar sabitleme için cl_radar_rotate 1 kodu kullanılmaktadır.

CS GO radar renkleri açma kodu için ise cl_teammmate_colors_show 1 kodu tavsiye edilmektedir.

CS GO radar gözükmüyor sorunu birçok oyuncu için problem yaratabilmektedir. Bu sorunu çözebilmek için aşağıdaki yöntemlerden birini uygulayabilirsiniz:

İlk olarak oyunun varsayılan ayarlarına dönün.

Ardından oyunun görüntü ayarları ile ilgili adıma geçin. Ayarlarınızı varsayılan değerlere getirin.

Konsolu açın ve cl_drawradar 1 yazıp işlemi onaylayın.



