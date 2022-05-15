CS GO rütbe atlama: CS GO rütbe atlama sistemi nasıl çalışır?

Gümüş rütbelerde uzun süre kalmak oyundaki geleceğinizi sorgulamanızı gerektirebilir. %34 oran ile Altın Nova rütbeleri oyundaki en kalabalık güruhtur. %3 civarında ise Dünyaca Seçkin rütbesine ulaşan oyuncu bulunur. En düşükten en yükseğe doğru CS GO rütbeleri şu şekildedir:

Silver I (Gümüş 1)

Silver II (Gümüş 2)

Silver III (Gümüş 3)

Silver IV (Gümüş 4)

Silver Elite (Seçkin Gümüş)

Silver Elite Master (Usta Seçkin Gümüş)

Gold Nova I (Altın Nova 1)

Gold Nova II (Altın Nova 2)

Gold Nova III (Altın Nova 3)

Gold Nova Master (Usta Altın Nova)

Master Guardian I (Usta Muhafız 1)

Master Guardian II (Usta Muhafız 2)

Master Guardian Elite (Seçkin Muhafız)

Distinguished Master Guardian (Seçkin Usta Muhafız)

Legendary Eagle (Efsanevi Kartal)

Legendary Eagle Master (Usta Efsanevi Kartal)

Supreme Master First Class (Birinci Sınıf Üstün Usta)

Global Elite (Dünyaca Seçkin)

CS GO Rütbe Atlama Sistemi Nasıl Çalışır?

Rütbe atlamak için ilk olarak;

Basit Eğlence (Casual),

Ölüm Maçı (Deathmatch),

Savaş Oyunları (War Games) ve

Tehlikeli Bölge (Danger Zone) gibi maçlarda yeteri kadar tecrübe puanı (XP) toplamak ve hesabı ikinci seviyeye ulaştırmak gerekiyor.

İkinci seviyeye ulaştıktan sonra

Rekabetçi (Competitive) ve

Yoldaş (Wingman) maçlarına girme hakkı kazanıyorsunuz.

İlk rütbeyi almak için toplam 10 maç kazanmanız gerekir. 10 maç kazanana dek oynanan tüm maçlardaki performansa göre rütbeniz olur.

CS GO rank sistemi kazanılan oyunlardan gelen puanlara göre belirlenir. Oyunda puanınızı;

Oyuncunun görev dağılımı,

K/D/A durumu,

Karşı takımın rank durumu,

Oyun içi durum,

İsabet oranı gibi bazı unsurlar belirler.

Bu unsurları CS GO rütbe atlama taktikleri olarak da adlandırabiliriz.

CS GO Rekabetçi Kaç Galibiyette Rank Atlanır?

CS GO oyununda rank atlama elit seviyeye yükselmeyi kolaylaştırır. Oyun içerisinde global elit seviyesine yükselmek çok uzun sürer ve oyuncuların büyük bir bölümü bu seviyeye genelde ulaşamaz. İlk rank atlama yapabilmek için oyuncuların 10 oyunda başarılı olması gerekir.

CS GO Seri Rütbe Atlama Yöntemleri

Rank atlama, rütbe açılma sistemi olarak tanımlanmaktadır. Oyuncu günde en fazla 2 maça girer ve bu şansını devam ettirir. Beş gün boyunca, günde 2 maça giren oyuncu ilk rütbenin açılmasını sağlar ve ilk rütbesini alabilecektir.

CS GO Yetenek Grubu Nasıl Artar?

Topluluk sunucularında ya da FFA ölüm maçlarına girerek kendinizi geliştirebilir ardından rank atlayabilirsiniz.



