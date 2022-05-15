CS GO rütbe atlama: CS GO rütbe atlama sistemi nasıl çalışır?

Gümüş rütbelerde uzun süre kalmak oyundaki geleceğinizi sorgulamanızı gerektirebilir. %34 oran ile Altın Nova rütbeleri oyundaki en kalabalık güruhtur. %3 civarında ise Dünyaca Seçkin rütbesine ulaşan oyuncu bulunur. En düşükten en yükseğe doğru CS GO rütbeleri şu şekildedir:
Rütbe atlamak için ilk olarak;
İkinci seviyeye ulaştıktan sonra
İlk rütbeyi almak için toplam 10 maç kazanmanız gerekir. 10 maç kazanana dek oynanan tüm maçlardaki performansa göre rütbeniz olur.
CS GO rank sistemi kazanılan oyunlardan gelen puanlara göre belirlenir. Oyunda puanınızı;
Bu unsurları CS GO rütbe atlama taktikleri olarak da adlandırabiliriz.
CS GO oyununda rank atlama elit seviyeye yükselmeyi kolaylaştırır. Oyun içerisinde global elit seviyesine yükselmek çok uzun sürer ve oyuncuların büyük bir bölümü bu seviyeye genelde ulaşamaz. İlk rank atlama yapabilmek için oyuncuların 10 oyunda başarılı olması gerekir.
Rank atlama, rütbe açılma sistemi olarak tanımlanmaktadır. Oyuncu günde en fazla 2 maça girer ve bu şansını devam ettirir. Beş gün boyunca, günde 2 maça giren oyuncu ilk rütbenin açılmasını sağlar ve ilk rütbesini alabilecektir.
Topluluk sunucularında ya da FFA ölüm maçlarına girerek kendinizi geliştirebilir ardından rank atlayabilirsiniz.
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