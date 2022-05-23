CS GO silahı sol ele alma kodu nedir? CS GO'da silahı sol ele alma nasıl yapılır?

CS GO, oyuncularına sunduğu sayısız özellik ve konsol komut uygulamaları ile birlikte ilgi toplamaya devam ediyor. CS GO, konsol sayesinde oyun içindeki birçok özelliği değiştirme ya da performans artışı sağlama imkanı tanıyor.

CS GO silahı sol ele alma kodu ve daha birçok kod da bu özellikler içinde sıralanabilir.

CS GO'da Silahı Sol Ele Alma Nasıl Gerçekleştirilir?

CS GO'da silahı sol ele alma gibi oyun kodlarını aktif etmek için öncelikle oyun konsolunuzu etkinleştirmeniz gerekir.

Etkinleştirme yapmak için oyun ayarları bölümüne gitmeniz ve “Geliştirici Konsolunu Etkinleştir” ayarını aktif hale getirmeniz gerekir. Böylece CS GO'da silah sağ elden sol ele tek tuşla alma kodu “é” tuşuna bastığınızda oyun konsolunuz aktif olacaktır.

Bu konsol sayesinde hile kodları yazabilir, FPS’nizi yükseltmek için özel ayarlar yapabilirsiniz.

Rakiplerinize karşı avantajlı olmanın önemli adımlarından biri olan

geliştirici konsol, CS GO oyuncuları için “config” ayarlarından görüntü ayarlarına kadar pek çok kodu aktif olarak kullanmalarına imkan tanıyor. Geliştirici konsol için geçerli kodları bildiğinizde, oyun ayarlarınızı daha hızlı yapabilirsiniz. Ayrıca daha detaylı değişiklikler yapma imkanına da sahip olursunuz.

Oyun konsolu, oyun içindeki en büyük yardımcılardan biridir. Ayarları kolayca değiştirebilir, cross hair ayarlarınızı da istediğiniz gibi daha detaylı olarak yapabilirsiniz. CS GO silah el değiştirme gibi tuş atamalarını kullanabilirsiniz. Satın alma aşamasında hızlı ve tek bir tuşla silahınızı bombalarınızı ve zırhınızı alabilir, satın alma gibi bir uğraşa girmeden, tamamen taktiğe odaklanabilirsiniz. Bunlar gibi ve daha birçok konuda geliştirici konsolu ile oyun hamlelerinizi kolaylaştırabilirsiniz.



