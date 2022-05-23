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CS GO zıplama kodu nedir? CS GO mouse ile ve sürekli zıplama nasıl yapılır?

21.05.2022 02:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CS GO çevrimiçi bir şekilde oynanan strateji ve savaş oyunudur. Geniş kitlelere hitap eden CS GO içinde bulundurduğu kişiselleştirmeler ve kodlar sayesinde daha zevkli bir hale gelmektedir. CS GO zıplama kodu nedir? CS GO mouse ile sürekli zıplama nasıl yapılır?

CS GO zıplama kodu nedir? CS GO mouse ile ve sürekli zıplama nasıl yapılır?

İçindekiler

  • CS GO zıplama kodu nedir?
  • CS GO mouse ile ve sürekli zıplama nasıl yapılır?

Oyun içerisindeki birçok özellik ile oyuncular rakiplerine karşı avantaj kurmak ve daha fazla kazanma şansı yakalamak için bazı kodlara ihtiyaç duymaktadır. Bu kodların arasında CS GO zıplama kodu da yer almaktadır.

CS GO zıplama kodu nedir?

CS GO zıplama kodu rakip oyuncuların nişan aldığında vurma olasılıklarını düşürmek için kullanılmaktadır. Ayrıca bir yerden zıplamak veya bir yere tırmanmak için de kullanılmaktadır. Bu kod sayesinde oyuncular arasındaki rekabet daha zevkli hale gelmektedir.

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CS GO mouse ile ve sürekli zıplama nasıl yapılır?

CS GO Mouse ile zıplama kodu için aktif hale getirme adımlarını uygulamak gerekir.

Bunlar şu şekildedir;

  • İlk olarak CS GO oyunu içerisinde bulunan cheat bölümünü açıyoruz.
  • Daha sonra bind MWHEELDOWN +jump yazıyoruz.
  • Son olarak mouse’un scroll tuşunu yukarıya kaydırarak zıplamaya başlayabilirsiniz.
  • Scroll tuşu aşağı doğru kaydırarak zıplamak istiyorsanız MWHEELUPDOWN+jump da yazarak yapabilirsiniz.

CS GO sürekli zıplama kodu iptali için ise;

  • CS GO oyunu içerisinde bulunan ayarla bölümüne gidiyoruz.
  • Burada klavye ve mause ayarlarına basıyoruz.
  • Daha sonra space ve zıplama yazılı yeri bulmamız gerekiyor.
  • Karşınıza Mwheeldown veya Mwheelup yazan kelimeleri siliyoruz. Ancak space yazılı yeri silmemeniz gerekmektedir. Şayet silindiği takdirde oyun içerisindeki zıplama işleminizi gerçekleştiremezsiniz.
  • Son olarak kaydet tuşuna bastıktan sonra kodun iptali gerçeklemiş olur.
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Anahtar Kelimeler:
Counter-Strike: Global Offensive
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