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CSO konser sezonunu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 15:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 2018-2019 konser sezonu açılışı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde 10 Ekim'de düzenlenecek renkli bir programla yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 2018-2019 konser sezonu açılışı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 10 Ekim'de düzenlenecek renkli bir programla gerçekleştirilecek.

CSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, CSO bu yılki konser sezonunun açılışını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde Türk ve yabancı eserlerin yer alacağı program ile yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2018 yılının "Troya Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla 4-5 Ekim'de ise dünyada ilk kez seslendirilecek Hasan Uçarsu'nun "Troya'dan Çanakkale'ye" eseri, "Troya Yılı Özel Konseri" olarak CSO Konser Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

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2018-2019 konser sezonu Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO)

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